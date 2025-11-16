अब उत्तर गुजरात में जन आक्रोश यात्रा निकालेगी कांग्रेस

विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ. तुषार चौधरी ने कहा कि गुजरात की 6 करोड़ की आबादी में से 3 करोड़ 65 लाख लोग मुफ्त अनाज पर निर्भर हैं। उन्होंने मनरेगा और नल से जल योजनाओं में बड़े घोटालों का आरोप लगाते हुए बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में 3.21 लाख बच्चे कुपोषित हैं, जबकि 40 हजार से अधिक शिक्षकों की कमी है। जंगल जमीन के अधिकार मिलने के बावजूद केवल 50 फीसदी आदिवासियों को ही जमीन मिली है। उनकी समस्याएं अब भी पूरी तरह से नहीं सुलझ पाई हैं। चौधरी ने कहा कि आगामी चुनाव में यह यात्रा परिवर्तन की दिशा भी तय करेगी।