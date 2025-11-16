अब उत्तर गुजरात में जन आक्रोश यात्रा निकालेगी कांग्रेस

गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा एवं गुजरात विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता तुषार चौधरी।
सौराष्ट्र के बाद अब गुजरात प्रदेश कांग्रेस ने उत्तर गुजरात में राज्यव्यापी जन आक्रोश यात्रा निकालने की घोषणा की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा और विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ. तुषार चौधरी ने रविवार को पार्टी के पालडी स्थित प्रदेश मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह यात्रा किसानों, युवाओं, महिलाओं और छोटे व्यापारियों की समस्याओं के मुद्दों को उजागर करेगी। इतना ही नहीं 21 नवंबर से शुरू होने वाली यह यात्रा वर्ष 2027 में सत्ता परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त करेगी।नुकसान 50 हजार बीघा, मुआवजा 3500 ही
चावड़ा ने आरोप लगाया कि प्राकृतिक आपदाओं और फसल खराब होने से किसानों को 50 हजार रुपए प्रति बीघा तक हानि होती है, इसके मुकाबले सरकार ने राहत पैकेज के नाम पर महज 3,500 रुपए का मुआवजा घोषित किया है। ऐसे हालात में किसानों की चिंता और बढ़ गई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि राज्य सरकार किसानों के पूरे कर्ज को माफ करे। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट और करदाताओं का पैसा जनता के हित में खर्च होने के बजाय उत्सवों पर खर्च किया जा रहा है।वाव से शुरू होगी, बेचराजी में होगी पूर्ण
यह यात्रा 21 नवंबर को उत्तर गुजरात के वाव से शुरू होकर 3 दिसंबर को बेचराजी में पूर्ण होगी। पहले चरण की यात्रा के साथ यह 60 दिवस की यात्रा होगी। यह यात्रा केवल राजनीतिक प्रचार नहीं बल्कि जनता के सवालों को सरकार तक पहुंचाने का संघर्ष और माध्यम है। लोगों से भी इसमें शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करें ताकि 2027 में गुजरात में परिवर्तन लाया जा सके।
विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ. तुषार चौधरी ने कहा कि गुजरात की 6 करोड़ की आबादी में से 3 करोड़ 65 लाख लोग मुफ्त अनाज पर निर्भर हैं। उन्होंने मनरेगा और नल से जल योजनाओं में बड़े घोटालों का आरोप लगाते हुए बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में 3.21 लाख बच्चे कुपोषित हैं, जबकि 40 हजार से अधिक शिक्षकों की कमी है। जंगल जमीन के अधिकार मिलने के बावजूद केवल 50 फीसदी आदिवासियों को ही जमीन मिली है। उनकी समस्याएं अब भी पूरी तरह से नहीं सुलझ पाई हैं। चौधरी ने कहा कि आगामी चुनाव में यह यात्रा परिवर्तन की दिशा भी तय करेगी।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग