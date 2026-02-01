अब एटीएम से मिलेगा अनाज, जल्द देशभर में होगी शुरूआत: शाह

शाह ने कहा कि यूरोपीय संघ और इंग्लैंड के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और अमरीका के साथ हुई ट्रेड डील पर विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। यूरोपीय संघ, इंग्लैंड के साथ हुए एफटीए, अमरीका साथ हुई ट्रेड डील में देश के किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। भारत के डेयरी क्षेत्र को भी सुरक्षित रखा गया है। इन समझौतों से हमारे कृषि और मछुआरों के उत्पाद पूरी दुनिया में पहुंचने का रास्ता खुला है। पिछली सरकार (यूपीए) ने डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर किसानों को असुरक्षित किया था।