Gujarat: अब ट्रैफिक ई-चालान भरना होगा आसान: भीम सहित अन्य एप से कर सकेंगे भुगतान

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व और राज्य के पुलिस महानिदेशक विकास सहाय के मार्गदर्शन में गुजरात पुलिस की स्टेट ट्रैफिक ब्रांच ने निर्णय किया है कि भीम सहित अन्य एप से चालान का भुगतान किया जा सकेगा। स्टेट ट्रैफिक ब्रांच ने इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर एमओयू भी किया है। जिसके तहत भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) के माध्यम से ऑनलाइन चालान भुगतान की सुविधा शुरू होगी।