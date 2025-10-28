Gujarat: अब ट्रैफिक ई-चालान भरना होगा आसान: भीम सहित अन्य एप से कर सकेंगे भुगतान

Ahmedabad. गुजरात में ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर जारी होने वाले ई-चालान की राशि भरने की प्रक्रिया अब और भी सरल हो गई है। राज्य सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए वाहन चालकों को मोबाइल एप के जरिए सीधे चालान भरने की सुविधा उपलब्ध कराई है। यह डिजिटल गुजरात पहल का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है।
उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व और राज्य के पुलिस महानिदेशक विकास सहाय के मार्गदर्शन में गुजरात पुलिस की स्टेट ट्रैफिक ब्रांच ने निर्णय किया है कि भीम सहित अन्य एप से चालान का भुगतान किया जा सकेगा। स्टेट ट्रैफिक ब्रांच ने इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर एमओयू भी किया है। जिसके तहत भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) के माध्यम से ऑनलाइन चालान भुगतान की सुविधा शुरू होगी।
वर्ष 2023 से वन नेशन, वन चालान एप के जरिए वाहन चालकों को नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और पीओएस के माध्यम से चालान भरने की सुविधा मिल रही थी। अब इस व्यवस्था को और सुलभ बनाते हुए इसमें बीपीपीएस प्लेटफॉर्म को भी जोड़ा गया है।
इसके तहत वाहन चालक गूगल-पे, फोन-पे, भीम-पे और योनो जैसे मोबाइल एप से “स्टेट ट्रैफिक ब्रांच, गुजरात” विकल्प चुनकर सीधे चालान की राशि भर सकते हैं। इससे ऑनलाइन भुगतान के विकल्पों में वृद्धि होगी और चालान भरने की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बन जाएगी।
बीबीपीएस के माध्यम से एकत्रित राशि भारतीय रिजर्व बैंक की ऑनलाइन भुगतान संबंधी मार्गदर्शिका के अनुसार सत्यापन के बाद संबंधित विभाग को ट्रांसफर की जाएगी। इससे चालान वसूली की प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्यक्षमता दोनों बढ़ेगी।
यह पहल राज्य में ट्रैफिक नियमों के बेहतर पालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ वाहन चालकों को चालान भरने में सुविधा प्रदान करेगी। यह डिजिटल गुजरात की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में भी एक अहम प्रयास है।
