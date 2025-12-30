अब इन्कम टैक्स फ्लाय ओवरब्रिज के ज्वाइंट में खामी

Ahmedabad शहर के सबसे व्यस्त ब्रिजों में शामिल सुभाष ब्रिज जहां पिछले 4 दिसंबर से बंद है, वहीं अब इन्कम टैक्स चौराहा स्थित फ्लायओवर ब्रिज के फिंगर टाइप एक्सपेन्शन ज्वाइंट में खामी सामने आई है। बताया गया है कि एक्सपेन्शन ज्वाइंट के बोल्ट ढीले होने के कारण ज्वाइंट खुल गया है। ब्रिज को बनाने वाली कंपनी ने इसकी मरम्मत शुरू की है। यह ब्रिज अभी गारंटी पीरियड में है।इन्कम टैक्स फ्लायओवर ब्रिज को निर्मित हुए अभी महज छह वर्ष हुए हैं। 65 करोड़ के खर्च से इसे तैयार किया गया था। ब्रिज की जांच करने पर एक्सपेन्शन ज्वाइंट में गेफ मिला है। मनपा का इस संबंध में कहना है कि फिंगर टाइप एक्सपेन्शन के बोल्ट ढीले हुए हैं, जिससे ज्वाइंट खुल गया। हालांकि यह तकनीकी खामी केवल ज्वाइंट तक सीमित है और ब्रिज की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस खामी को ध्यान में रखकर मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। पुराने बोल्ट बदले जा रहे हैं और ज्वाइंट को एप्रन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। यह कार्य ब्रिज के निर्माण से जुड़ी कंपनी करेगी।