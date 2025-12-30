अब इन्कम टैक्स फ्लाय ओवरब्रिज के ज्वाइंट में खामी

अहमदाबाद के इनकम टैक्स फ्लाई ओवर ब्रिज पर मरम्मत में लगे कर्मचारी।
Ahmedabad शहर के सबसे व्यस्त ब्रिजों में शामिल सुभाष ब्रिज जहां पिछले 4 दिसंबर से बंद है, वहीं अब इन्कम टैक्स चौराहा स्थित फ्लायओवर ब्रिज के फिंगर टाइप एक्सपेन्शन ज्वाइंट में खामी सामने आई है। बताया गया है कि एक्सपेन्शन ज्वाइंट के बोल्ट ढीले होने के कारण ज्वाइंट खुल गया है। ब्रिज को बनाने वाली कंपनी ने इसकी मरम्मत शुरू की है। यह ब्रिज अभी गारंटी पीरियड में है।इन्कम टैक्स फ्लायओवर ब्रिज को निर्मित हुए अभी महज छह वर्ष हुए हैं। 65 करोड़ के खर्च से इसे तैयार किया गया था। ब्रिज की जांच करने पर एक्सपेन्शन ज्वाइंट में गेफ मिला है। मनपा का इस संबंध में कहना है कि फिंगर टाइप एक्सपेन्शन के बोल्ट ढीले हुए हैं, जिससे ज्वाइंट खुल गया। हालांकि यह तकनीकी खामी केवल ज्वाइंट तक सीमित है और ब्रिज की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस खामी को ध्यान में रखकर मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। पुराने बोल्ट बदले जा रहे हैं और ज्वाइंट को एप्रन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। यह कार्य ब्रिज के निर्माण से जुड़ी कंपनी करेगी।
ब्रिज में लगा एक्सपेन्शन ज्वाइंट जोड़ इस तरह से खुला है कि उससे वाहनों का टायर भी फट सकता है। हालांकि इसे गंभीरता से ध्यान में रखकर मरम्मत शुरू कर दी गई है। बताया गया है कि इसी वर्ष जुलाई माह में ब्रिज का निरीक्षण भी हुआ था उस दौरान जांच करने वाली एजेंसी ने इसमें कोई खामी नहीं बताई थी।
इन्कमटैक्स फ्लायओवर ब्रिज के एक्सपेन्शन ज्वाइंट खुलने पर मनपा में विपक्ष के नेता शहजाद खान पठान ने मनपा पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं।विपक्ष के नेता ने कहा कि जुलाई 2025 में एक कंपनी की ओर से दी गई रिपोर्ट में ब्रिज की स्थिति सही बताई गई थी लेकिन मात्र चार से पांच महीने बाद ही उसके बोल्ट खुल गए। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी कम अवधि में स्थिति कैसे बिगड़ गई।उन्होंने आरोप लगाया कि रिपोर्ट अवास्तविक और भ्रामक है। उन्होंने रिपोर्ट को गुमराह करने वाली बताया। आरोप के अनुसार सत्ताधारी पक्ष ने जनता के हितों की अनदेखी की है। उन्होंने उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है, जिसने ब्रिज की जांच की थी और रिपोर्ट को अच्छी बनाकर दिया।
