2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

एनएसयूआइ का ड्रग्स मुक्त अभियान शुरू, 200 स्कूल – 1000 कॉलेजों में दिलाई जाएगी सपथ

ड्रग्स गुजरात के भविष्य को निगल रहा है : डॉ. इन्द्रविजयसिंह गोहिल

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Jan 02, 2026

NSUI new

एन एस यू आइ की ओर से आयोजित अभियान में मौजूद रहे विद्यार्थी व अन्य।

Ahmedabad: एनएसयूआइ का ड्रग्स मुक्त अभियान शुक्रवार से शुरू किया गया है। इस अभियना में 200 स्कूल और एक हजार कॉलेजों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत विद्यार्थियों को नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा भी दिलाई जाएगी। अभियना के तहत अहमदाबाद के एच.ए. कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ‘ड्रग्स मुक्त कैंपस’ अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य स्कूल और कॉलेजों को नशामुक्त बनाना है।अभियान के उद्घाटन समारोह में गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. इन्द्रविजयसिंह गोहिल ने कहा कि ड्रग्स गुजरात के भविष्य को अपने शिकंजे में ले रहा है, इसे रोकना नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि राज्य में 1700 से अधिक ड्रग्स के मामले दर्ज हुए हैं। आरोप लगाया कि छोटे पैडलरों को पकड़कर सरकार आत्मसंतोष करती है, जबकि बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई नहीं होती।

कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे भगतसिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों की देशभक्ति को अपना आदर्श बनाएं और नशे से दूर रहें। एनएसयूआई अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी ने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि 5 से 20 जनवरी तक 200 शैक्षिक कैंपस और 1000 कॉलेजों में संवाद और संकल्प कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिसमें विद्यार्थी न ड्रग्स लेंगे न लेने देंगे की शपथ लेंगे। यह कार्यक्रम ठाकोरभाई देसाई हॉल में हुआ। इसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष सोनल पटेल, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मनीष दोशी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

02 Jan 2026 10:22 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / एनएसयूआइ का ड्रग्स मुक्त अभियान शुरू, 200 स्कूल – 1000 कॉलेजों में दिलाई जाएगी सपथ

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

आइआइएम-अहमदाबाद में शुरू हुआ नेक्स्ट जेन थीम का डाकघर

IIM Ahmedabad
अहमदाबाद

Ahmedabad: गीता मंदिर से अपहृत युवक को शंखेश्वर से सकुशल छुड़ाया

Crime Branch Ahmedabad
अहमदाबाद

1500 करोड़ का खेल! ED ने जिस पूर्व कलेक्टर को उठाया, वो कहानी चौंका देगी

Former collector of Surendranagar in Gujarat arrested
राष्ट्रीय

अहमदाबाद फ्लावर शो: फूल मंडला और सरदार पटेल के फूल चित्र ने बनाया गिनीज बुक रिकॉर्ड

अहमदाबाद

पंचमहाल की पंचामृत डेयरी की पशुपालकों को नए साल की सौगात

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.