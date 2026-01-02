एनएसयूआइ का ड्रग्स मुक्त अभियान शुरू, 200 स्कूल – 1000 कॉलेजों में दिलाई जाएगी सपथ

Ahmedabad: एनएसयूआइ का ड्रग्स मुक्त अभियान शुक्रवार से शुरू किया गया है। इस अभियना में 200 स्कूल और एक हजार कॉलेजों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत विद्यार्थियों को नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा भी दिलाई जाएगी। अभियना के तहत अहमदाबाद के एच.ए. कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ‘ड्रग्स मुक्त कैंपस’ अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य स्कूल और कॉलेजों को नशामुक्त बनाना है।अभियान के उद्घाटन समारोह में गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. इन्द्रविजयसिंह गोहिल ने कहा कि ड्रग्स गुजरात के भविष्य को अपने शिकंजे में ले रहा है, इसे रोकना नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि राज्य में 1700 से अधिक ड्रग्स के मामले दर्ज हुए हैं। आरोप लगाया कि छोटे पैडलरों को पकड़कर सरकार आत्मसंतोष करती है, जबकि बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई नहीं होती।