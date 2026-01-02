एनएसयूआइ का ड्रग्स मुक्त अभियान शुरू, 200 स्कूल – 1000 कॉलेजों में दिलाई जाएगी सपथ

एन एस यू आइ की ओर से आयोजित अभियान में मौजूद रहे विद्यार्थी व अन्य।
Ahmedabad: एनएसयूआइ का ड्रग्स मुक्त अभियान शुक्रवार से शुरू किया गया है। इस अभियना में 200 स्कूल और एक हजार कॉलेजों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत विद्यार्थियों को नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा भी दिलाई जाएगी। अभियना के तहत अहमदाबाद के एच.ए. कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ‘ड्रग्स मुक्त कैंपस’ अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य स्कूल और कॉलेजों को नशामुक्त बनाना है।अभियान के उद्घाटन समारोह में गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. इन्द्रविजयसिंह गोहिल ने कहा कि ड्रग्स गुजरात के भविष्य को अपने शिकंजे में ले रहा है, इसे रोकना नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि राज्य में 1700 से अधिक ड्रग्स के मामले दर्ज हुए हैं। आरोप लगाया कि छोटे पैडलरों को पकड़कर सरकार आत्मसंतोष करती है, जबकि बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई नहीं होती।
कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे भगतसिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों की देशभक्ति को अपना आदर्श बनाएं और नशे से दूर रहें। एनएसयूआई अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी ने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि 5 से 20 जनवरी तक 200 शैक्षिक कैंपस और 1000 कॉलेजों में संवाद और संकल्प कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिसमें विद्यार्थी न ड्रग्स लेंगे न लेने देंगे की शपथ लेंगे। यह कार्यक्रम ठाकोरभाई देसाई हॉल में हुआ। इसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष सोनल पटेल, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मनीष दोशी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
