पीएम मोदी के जन्म दिन पर मनपा अस्पतालों में कई जांच होंगी नि:शुुल्क

समिति के चेयरमैन देवांग दाणी ने बताया कि मनपा संचालित शारदा बेन अस्पताल में मेमोग्राफी मशीन से महिलाओं की स्तन कैंसर जांच निशुल्क की जाएगी। आमतौर पर यह जांच कम से कम 600 रुपए में होती है। इसके अलावा 30 से 60 वर्ष के लोगों में हार्ट अटैक की आशंका को ध्यान में रखकर सीटी केल्सियम स्कोरिंग जांच शिविर लगेगा। वैसे इस जांच की फीस 500 रुपए हैं।सरदार वल्लभ भाई पटेल (एसवीपी) अस्पताल में मल्टी स्पेशलिटी तथा सुपर स्पेशलिटी विभागों में आने वाले मरीजों का कंसल्टेशन तथा चिकित्सकीय जांच निशुल्क होगी। अस्पताल में खरीदी गई आधुनिक मेमोग्राफी मशीन का उस दिन लोकार्पण भी होगा, उसके बाद दिनभर महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर की जांच भी इस मशीन से नि:शुुल्क की जाएगी। एलजी अस्पताल में डायबिटीज स्क्रीनिंग, गर्भाशय कैंसर जैसी कई जांच नि:शुुल्क और बहुत कम दामों पर की जाएंगी।