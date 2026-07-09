Ahmedabad: मिलावटी ब्लड प्लाज्मा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि दिनेश चौधरी मार्च और अप्रेल महीने में शिकायतकर्ता की फार्मा कंपनी में कार्यरत ड्राइवर अजीत सोलंकी (33) से संपर्क में रहा। अजीत ब्लड प्लाज्मा बैग को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की फार्मा कंपनी में ब्लड प्लाज्मा बैग ले जाने से पहले दिनेश को मिला था। अजीत ने उसे दिए गए बॉक्स में से दिनेश को 12 बॉक्स प्लाज्मा दिया था। अजीत ,जितेन्द्र सोलंकी के जरिए दिनेश के संपर्क में आया था। यह तथ्य सामने आने पर एसओजी ने अजीत को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।