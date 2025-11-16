Ahmedabad: बुजुर्ग को से डरा धमकाकर ऑनलाइन 17 लाख ऐंठे

वीडियो कॉल पर सुनवाई के दौरान हाजिर रहना होगा। ऐसा कहकर लगातार वीडियो कॉल पर हाजिर रखकर सीबीआई, ईडी व अन्य एजेंसी के नाम से पूछताछ करते हुए अलग अलग बहाने से 17.10 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। फिर जमानत पर छोड़ने की बात कहते हुए फोन बंद किया। जमा लिए रुपए वापस देने के लिए और 6.50 लाख रुपए भरने को कहा। बुजुर्ग को शंका हुई तो उसने मित्र को यह बात बताई। जिससे उसने ठगी की आशंका जताई। बुजुर्ग ने पुलिस में और साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की, उसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई।