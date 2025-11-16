Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

Ahmedabad: बुजुर्ग को से डरा धमकाकर ऑनलाइन 17 लाख ऐंठे

अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच में दर्ज हुई प्राथमिकी

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 16, 2025

cyber crime branch

Ahmedabad. शहर के बोडकदेव क्षेत्र निवासी 77 वर्षीय बुजुर्ग को डरा धमकाकर डिजिटल अरेस्ट रखते हुए उससे 17 लाख रुपए ऐंठ लिए। तीन से 13 सितंबर के दौरान हुई इस घटना की प्राथमिकी 15 नवंबर को बुजुर्ग ने अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई है।

तीन सितंबर को उन्हें कोलाबा पीएसआई विजय खन्ना के नाम से परिचय देते हुए अज्ञात नंबर से फोन आया। उसने कहा कि संजय राउत व उसके लोगों की ओर से किए गए मनी लॉन्डरिंग के मामले में तुम्हारे आधार कार्ड से कैनरा बैंक में खोले गए खाते का उपयोग हुआ है। तुम्हारा भी आरोपियों में नाम है। तुम्हें कोलाबा आना होगा। बुजुर्ग हो इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तुम्हें जांच में सहयोग देना होगा।

वीडियो कॉल रखवाया चालू

वीडियो कॉल पर सुनवाई के दौरान हाजिर रहना होगा। ऐसा कहकर लगातार वीडियो कॉल पर हाजिर रखकर सीबीआई, ईडी व अन्य एजेंसी के नाम से पूछताछ करते हुए अलग अलग बहाने से 17.10 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। फिर जमानत पर छोड़ने की बात कहते हुए फोन बंद किया। जमा लिए रुपए वापस देने के लिए और 6.50 लाख रुपए भरने को कहा। बुजुर्ग को शंका हुई तो उसने मित्र को यह बात बताई। जिससे उसने ठगी की आशंका जताई। बुजुर्ग ने पुलिस में और साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की, उसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई।

Ahmedabad: बुजुर्ग को से डरा धमकाकर ऑनलाइन 17 लाख ऐंठे

