बाराती बन पुलिस ने राजस्थान से पकड़ा डबल मर्डर का वांछित

-15 साल से था फरार, जोन-2 डीसीपी की एलसीबी ने दबोचा

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 04, 2025

Zone 2

Ahmedabad. शहर के साबरमती थाना क्षेत्र में 2009 में हुए डबल मर्डर में फरार चल रहे आरोपी को जोन-2 डीसीपी की लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) टीम ने बाराती बनकर राजस्थान से पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी का नाम ब्रजकिशोर उर्फ बिरजू कुशवाह (55) है।

ये राजस्थान के धौलपुर जिले की सैपाऊ तहसील के छतूपुरा सखवारा गांव का रहने वाला है। ये पुलिस से बचने के लिए हैदराबाद में पत्थरों की खदानों में काम करता था। दीपावली त्यौहार और परिवार में विवाह होने के चलते यह अपने गांव आया था।

अहमदाबाद लाकर किया गिरफ्तार

इस संबंध में सूचना मिलने पर जोन-2 एलसीबी के पीएसआई के डी पटेल और उनकी टीम गांव पहुंची। छतूपुरा गांव में आई बारात में बाराती बनकर हिस्सा लिया और जैसे ही आरोपी ब्रिजकिशोर के गांव में होने की पुष्टि हुई। उसे पकड़ लिया। उसे अहमदाबाद लाकर मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी 15 साल से फरार था। डबल मर्डर में 14 आरोपी लिप्त थे, जिसमें से सात उस समय पकड़ लिए थे। अन्य सात फरार थे। बीते चार महीने में चार आरोपियों को पकड़ा है।

Published on:

04 Nov 2025 10:40 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / बाराती बन पुलिस ने राजस्थान से पकड़ा डबल मर्डर का वांछित

