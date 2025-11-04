बाराती बन पुलिस ने राजस्थान से पकड़ा डबल मर्डर का वांछित

इस संबंध में सूचना मिलने पर जोन-2 एलसीबी के पीएसआई के डी पटेल और उनकी टीम गांव पहुंची। छतूपुरा गांव में आई बारात में बाराती बनकर हिस्सा लिया और जैसे ही आरोपी ब्रिजकिशोर के गांव में होने की पुष्टि हुई। उसे पकड़ लिया। उसे अहमदाबाद लाकर मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी 15 साल से फरार था। डबल मर्डर में 14 आरोपी लिप्त थे, जिसमें से सात उस समय पकड़ लिए थे। अन्य सात फरार थे। बीते चार महीने में चार आरोपियों को पकड़ा है।