व्यापारी, आंगड़ियाकर्मी बन थोक व्यापारियों को ठगने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि आरोपी व्यापारी से कहते कि वे आंगडिया पेढ़ी के जरिए तुम्हे पैसे भेज देंगे। इसके बाद इन दोनों में से ही एक व्यक्ति व्यापारी को आंगडिया पेढ़ी कर्मचारी बनकर फोन करता और कहता कि तुम्हारा पेमेंट आया है। तुम्हारा टोकन नंबर यह है। तुम कल सुबह आकर पेमेंट ले जाना। इस फोन के बाद ये व्यापारी को फिर फोन करके कहते कि बिल के पेमेंट से 10 से 15 हजार रुपए ज्यादा भेजे हैं। मुझे अन्य व्यापारी को पेमेंट करना है तो तुम मुझे ऑनलाइन 10 से 15 हजार रुपए भेज दो। व्यापारी को विश्वास में लेकर उसे स्केनर भेजकर उससे पैसे ले लेते थे। फिर संपर्क नहीं करते। ऐसा करके इन दोनों की ओर से मोबाइल एसेसरीज, बल्कि काजू, बादाम, घड़ी, कटलरी सामान, कपड़ा, नट बो्ट, पाकिट, बेल्ट, किचन की वस्तुएं, चना, सींग , मिर्च व मसाले के कई व्यापारियों को करीब दो करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लगाई है।