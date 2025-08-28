प्रस्तावित एंकर – पेज 5 – गांधीधाम : लूट के इरादे से हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार

भुज. गांधीधाम. पूर्वी कच्छ पुलिस ने गांधीधाम के पडाना में लूट के इरादे से हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें अंजार तहसील के सिकंदर उर्फ सिकलो बाफण, रमजान चावड़ा और ओसमाण सांघाणी शामिल हैं।गांधीधाम तहसील के पडाना के पास 21 अगस्त को गांधीधाम-भचाऊ हाइवे के सर्विस रोड पर सुनील नट और मनोज नट पैदल जा रहे थे। तभी पीछे से बाइक से आए कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनसे लूट ने की कोशिश की। सामना कर रहे दोनों युवकों को अज्ञात व्यक्तियों ने हथियार से हमला कर घायल कर दिया। हमले में सुनील नट की मौत हो गई।

इसके बाद लूट के इरादे से हत्या का मामला गांधीधाम बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से कुछ ही दिनों में लूट के इरादे से हत्या के मामले को सुलझा लिया।

पूर्वी कच्छ के पुलिस अधीक्षक सागर बागमार ने बताया कि पूरी वारदात की गुत्थी सुलझाने में पुलिस बल की पूरी टीम ने दिन रात आसपास से सीसीटीवी खंगाले और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मामला सुलझा लिया।

पूर्वी कच्छ पुलिस ने दिन-रात मेहनत कर 215 सीसीटीवी कैमरों से 850 जीबी डेटा खंगाला। इसके आधार पर कच्छ जिले की अंजार तहसील के नींगाल गांव निवासी मुख्य आरोपी सिकंदर उर्फ सिकलो बाफण, अंजार तहसील के मोटी नागलपर गांव निवासी दो अन्य आरोपियों - रमजान चावड़ा और ओसमाण सांघाणी को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने वारदात में उपयोग में ली गई बाइक, 30 हजार रुपए नकद और चोरी किए गए मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस अधीक्षक बागमार ने जिले में स्थानीय लोगों से अपने घर और व्यवसाय स्थानों पर सीसीटीवी लगाने अपील की क्योंकि सीसीटीवी की मदद से ऐसे केस को सुलझाने में ज्यादा जल्दी सफलता मिलती है।