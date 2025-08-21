अहमदाबाद में स्कूल के बाहर दूसरे दिन भी प्रदर्शन, नारेबाजी

Ahmedabad. शहर के खोखरा क्षेत्र में स्थित सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल के बाहर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन नाराज अभिभावकों, विभिन्न संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या किए जाने के मामले में नाराज लोगों ने स्कूल संचालक, प्राचार्य व अन्य जिम्मेदार लोगों पर एफआइआर दर्ज करने और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस मांग को लेकर गुरुवार शाम साढ़े चार बजे विभिन्न संगठन, समाज के लोगों ने मणिनगर चार रास्ते से सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल तक एक रैली भी निकाली। लोग काली पट्टी बांधकर मृतक छात्र के फोटो वाला बैनर लेकर न्याय की मांग कर रहे थे। लोगों में भारी रोष है।