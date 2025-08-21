अहमदाबाद में स्कूल के बाहर दूसरे दिन भी प्रदर्शन, नारेबाजी

Ahmedabad. शहर के खोखरा क्षेत्र में स्थित सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल के बाहर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन नाराज अभिभावकों, विभिन्न संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या किए जाने के मामले में नाराज लोगों ने स्कूल संचालक, प्राचार्य व अन्य जिम्मेदार लोगों पर एफआइआर दर्ज करने और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस मांग को लेकर गुरुवार शाम साढ़े चार बजे विभिन्न संगठन, समाज के लोगों ने मणिनगर चार रास्ते से सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल तक एक रैली भी निकाली। लोग काली पट्टी बांधकर मृतक छात्र के फोटो वाला बैनर लेकर न्याय की मांग कर रहे थे। लोगों में भारी रोष है।
रैली में शामिल जिग्नेशभाई ने कहा कि पीडि़त छात्र को न्याय मिले यही मांग है। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्षत्रिय करणी सेना अहमदाबाद जिला अध्यक्ष रवि सिंह परिहार ने कहा कि बच्चे को न्याय मिले इसके लिए शांतिपूर्वक रैली निकाल रहे हैं।
इस मामले को लेकर गुरुवार को छात्र संगठन एनएसयूआइ , युवक कांग्रेस के छात्रनेताओं ने हल्लाबोल किया। उन्होंने पीडि़त छात्र और उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान छात्रनेताओं का पुलिस कर्मचारियों के साथ टकराव भी देखने को मिला। करीब 60 से 80 छात्र नेताओं और अभिभावकों को मौके से हिरासत में लिया। छात्रनेता नारायण भरवाड़ ने कहा कि हमारी मांग है कि इस मामले में स्कूल के ट्रस्टी, प्राचार्य व अन्य जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाए। कड़ी कार्रवाई की जाए। छात्र स्कूल में तड़पता रहा और उसे एंबुलेंस के जरिए अस्पताल तक नहीं पहुंचाया गया, यह बहुत ही गंभीर घटना है।