सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए बेटियों को दें वित्तीय सुरक्षा : यादव

पाटण. हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार को डाक व्यवसाय विकास एवं वित्तीय समावेशन महामेला का आयोजन किया गया। उत्तर गुजरात परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपिस्थत थे। उन्होंने डाक सेवा-जन सेवा मिशन के तहत आयोजित महामेला का शुभारंभ किया। यादव ने डाककर्मियों का सम्मान किया।

इस अवसर पर यादव ने बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना की पासबुक और उपहार देते हुए कहा कि बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा ही सशक्त समाज की नींव है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से अपील की कि वे नवरात्रि पर बेटियों के सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते खुलवाकर उन्हें वित्तीय उपहार अवश्य प्रदान करें।

यादव ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत पूरे उत्तर गुजरात में 4.77 लाख सुकन्या समृद्धि खाते संचालित हैं। 850 गांवों को सम्पूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम बनाया जा चुका है। पाटण जिले में अब तक 34 हजार से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। साथ ही, 108 गांवों को सम्पूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम घोषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि डाकघर की बचत योजनाएं न केवल सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश का माध्यम प्रदान करती हैं, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी सशक्त रूप से बढ़ावा देती हैं।

पाटण डाक मंडल के डाक अधीक्षक एच सी परमार ने कहा कि मंडल में कुल 2.94 लाख बचत खाते, 85 हजार आईपीपीबी खाते संचालित हैं। पाटण में 105 गांवों को सम्पूर्ण बीमा ग्राम और 14 गांवों को सम्पूर्ण बचत ग्राम भी बनाया जा चुका है। पाटण प्रधान डाकघर में संचालित पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में 3 हजार से अधिक लोगों ने पासपोर्ट बनवाया। 2 शाखा डाकघरों ने डायमंड वॉरियर एवं 16 शाखा डाकघरों ने गोल्डन वॉरियर की श्रेणी में स्थान हासिल किया है।

इससे पहले, यादव ने बनासकांठा डाक मंडल की ओर से सोमवार को पालनपुर स्थित एक होटल में आयोजित डाक व्यवसाय विकास एवं वित्तीय समावेशन महामेला का शुभारंभ किया। उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना, डाक जीवन बीमा, इण्डिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लाभार्थियों को पासबुक व पॉलिसी बॉन्ड प्रदान किए। इसके साथ ही उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले डाककर्मियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया।