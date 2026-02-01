17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

मनपा संचालित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होगी रेबीज वैक्सीन

डॉग बाइट पर तत्काल टीकाकरण का उद्देश्य Ahmedabad : शहर में बढ़ते डॉग बाइट (श्वान के काटने) के मामलों को देखते हुए अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने बड़ा निर्णय लिया है। अब रेबीज वैक्सीन की पहली खुराक हर शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध होगी। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Feb 17, 2026

AMC news

फाइल फोटो।

डॉग बाइट पर तत्काल टीकाकरण का उद्देश्य

Ahmedabad : शहर में बढ़ते डॉग बाइट (श्वान के काटने) के मामलों को देखते हुए अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने बड़ा निर्णय लिया है। अब रेबीज वैक्सीन की पहली खुराक हर शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध होगी।

इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को काटने की घटना के बाद तुरंत नज़दीकी केंद्र पर उपचार मिल सके और संक्रमण का खतरा टाला जा सके।यह निर्णय मंगलवार को हुई स्वास्थ्य एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समिति की बैठक में लिया गया। अभी तक रेबीज वैक्सीन शहरी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा चुनिंदा अस्पतालों में उपलब्ध थी। नई व्यवस्था के तहत इसे मनपा के सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों तक विस्तारित किया जाएगा।समिति अध्यक्ष जशु ठाकोर के अनुसार श्वान के काटने के बाद तुरंत टीकाकरण बेहद ज़रूरी है।

वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ने से नागरिकों को कुछ ही घंटों में उपचार मिल सकेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि एक वायल में पांच डोज़ होते हैं, जिन्हें खोलने के बाद उसी दिन उपयोग करना होता है। ऐसे में मरीजों को उस केंद्र पर भेजा जाएगा जहां वायल पहले से खुला हो। मनपा की इस पहल से शहर की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था मज़बूत होगी और रेबीज जैसी गंभीर समस्या से बचाव संभव होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Feb 2026 10:18 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / मनपा संचालित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होगी रेबीज वैक्सीन

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

गुजरात के तीन दिनों के दौरे पर 20 फरवरी को आएंगे भाजपा अध्यक्ष नीतिन नबीन

Nitin Nabin
अहमदाबाद

एसआइआर: गुजरात में 4.40 करोड़ मतदाता दर्ज, 68 लाख हुए कम

Ahmedabad Collector
अहमदाबाद

12 राज्यों के लोगों को 182 करोड की ऑनलाइन चपत लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश

अहमदाबाद

Gujarat: पोरबंदर के पास समंदर से 203 किलो शंकास्पद ड्रग्स जब्त, दो ईरानी तस्कर पकड़े

ATS Gujarat
अहमदाबाद

दाहोद : डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, तीन युवकों की मौत

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.