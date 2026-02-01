मनपा संचालित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होगी रेबीज वैक्सीन

इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को काटने की घटना के बाद तुरंत नज़दीकी केंद्र पर उपचार मिल सके और संक्रमण का खतरा टाला जा सके।यह निर्णय मंगलवार को हुई स्वास्थ्य एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समिति की बैठक में लिया गया। अभी तक रेबीज वैक्सीन शहरी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा चुनिंदा अस्पतालों में उपलब्ध थी। नई व्यवस्था के तहत इसे मनपा के सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों तक विस्तारित किया जाएगा।समिति अध्यक्ष जशु ठाकोर के अनुसार श्वान के काटने के बाद तुरंत टीकाकरण बेहद ज़रूरी है।