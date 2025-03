मोदी-शाह के गुजरात में राहुल गांधी दो दिन भरेंगे हुंकार

नेताओं, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों-विपक्ष के नेताओं, जिला-शहर अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे, 2027 के चुनावी जंग को लेकर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे

अहमदाबाद•Mar 06, 2025 / 11:05 pm• Uday Kumar Patel

कांग्रेस नेता व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुजरात के दो दिनों (Rahul Gandhi on two day visit to Gujarat) के दौरे पर शुक्रवार को अहमदाबाद आ रहे हैं। विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता शैलेष परमार ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राहुल गांधी 7 और 8 मार्च को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर अभी ढाई वर्ष से ज्यादा समय बाकी है, ऐसे में राहुल 2027 के चुनावी जंग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। वे गुजरात कांग्रेस के जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं व नेताओं से सीधे संवाद करेंगे।राहुल शुक्रवार सुबह 10 बजे शहर में पालडी स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव गांधी भवन में पूर्व प्रदेश अध्यक्षों व पूर्व विपक्ष के नेताओं व वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद साढ़े 10 बजे पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी के साथ बैठक करेंगे। साथ ही विविध फ्रंटल व सेल ईकाई के चेयरमैन से संवाद करेंगे।

जिला- शहर के अध्यक्षों को मार्गदर्शन देंगे दोपहर बाद 2 बजे वे गुजरात के सभी जिला- शहर के अध्यक्षों के साथ संगठन व पार्टी के कार्य के संबंध में मार्गदर्शन देंगे। दोपहर तीन बजे सभी तहसीलों व नगरपालिका अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण संवाद करेंगे। शाम 5-7 बजे के दौरान वे सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद अगले दिन 8 मार्च को राहुल शहर के राजपथ क्लब के जेडए हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। वे तहसील से लकर जिला, शहर-नगरपालिका, प्रदेश पदाधिकारियों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राज्य सरकार की विफलता को प्रजा के समक्ष किस तरह ले जाना है, आगामी लोक चेतना व लोक संपर्क के लिए कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे। राज्य के नागरिकों की वर्तमान समस्याओं के संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। पार्टी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर करेंगे भव्य स्वागत अहमदाबाद शहर अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत करेंगे। उन्होंने बताया किपार्टी कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी के दौरे को लेकर उत्साह है।