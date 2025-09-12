गुजरात कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को राहुल गांधी ने सिखाए राजनीतिक गुर

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को जूनागढ़ पहुंचे। वे जूनागढ़ के भवनाथ में कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित जिला एवं शहर कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां राहुल गांधी ने नेताओं को आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी करने को लेकर गुर सिखाए।जूनागढ़ पहुंचने पर राहुल गांधी का कांग्रेस के नेताओं की ओर से स्वागत किया गया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में डीजे भी बजाया।