गुजरात कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को राहुल गांधी ने सिखाए राजनीतिक गुर

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को जूनागढ़ पहुंचे। वे जूनागढ़ के भवनाथ में कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित जिला एवं शहर कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां राहुल गांधी ने नेताओं को आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी करने को लेकर गुर सिखाए।जूनागढ़ पहुंचने पर राहुल गांधी का कांग्रेस के नेताओं की ओर से स्वागत किया गया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में डीजे भी बजाया।
कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत गुजरात के जूनागढ़ जिले में नव नियुक्त जिला एवं शहरों के 44 अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इस शिविर में भाग लिया था। शुक्रवार को राहुल गांधी ने भी शिविर में पहुंचकर कांग्रेस के नेताओं की क्लास ली।
मनोबल ऊंचा रखने का दिया संदेशसूत्रों का कहना है कि राहुल ने कांग्रेस के जिला-शहर अध्यक्षों को मनोबल को ऊंचा रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि फिजिकल तौर पर भी नेताओं को चुस्त दुरुस्त रहने के लिए कहा। उनका मानना है कि राजनीति में मनोबल ऊंचा रखने के साथ-साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने सेल्फ डिफेंस को लेकर भी जोर दिया और इस कार्यक्रम में कई गुर सिखाए।राहुल गांधी को देखने उमडे़ लोग
जूनागढ़ में शुक्रवार को पहुंचे राहुल गांधी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा, गुजरात विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ. तुषार चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भरतसिंह सोलंकी समेत अनेक नेता मौजूद रहे।