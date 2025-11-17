Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद मनपा की 1230 इमारतों पर लगेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

कैच द रेन अभियान के तहत सभी जोन ऑफिस, अस्पताल और स्कूलों में व्यवस्था, 23.63 करोड़ होंगे खर्च

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Nov 17, 2025

अहमदाबाद शहर में मानसून के दौरान गिरने वाले पानी को संचित कर भविष्य में उपयोगी बनाने की दिशा में अहमदाबाद महानगरपालिका ने बड़ा कदम उठाया है।

कैच द रेन अभियान के तहत मनपा की अधीनस्थ 1230 इमारतों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य पर 23.63 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।सोमवार को हुई मनपा की वॉटर सप्लाई एंड सुएज कमेटी की बैठक में अहमदाबाद महानगरपालिका की अधीनस्थ इमारतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत जोन ऑफिस, वार्ड ऑफिस, मनपा संचालित अस्पताल, स्कूल, अर्बन हेल्थ सेंटर, लाइब्रेरी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन और अन्य विविध इमारतों की छतों पर वर्षा जल संचय की व्यवस्था की जाएगी।

इस कदम से मानसून में गिरने वाले पानी का उपयोग भविष्य में किया जा सकेगा और शहर में जल संकट को कम करने में मदद मिलेगी। मनपा के अनुसार इस प्रकल्प पर कुल 23.63 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें रखरखाव की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी ताकि सिस्टम लंबे समय तक सुचारु रूप से काम करता रहे। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

