अहमदाबाद मनपा की 1230 इमारतों पर लगेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

कैच द रेन अभियान के तहत मनपा की अधीनस्थ 1230 इमारतों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य पर 23.63 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।सोमवार को हुई मनपा की वॉटर सप्लाई एंड सुएज कमेटी की बैठक में अहमदाबाद महानगरपालिका की अधीनस्थ इमारतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत जोन ऑफिस, वार्ड ऑफिस, मनपा संचालित अस्पताल, स्कूल, अर्बन हेल्थ सेंटर, लाइब्रेरी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन और अन्य विविध इमारतों की छतों पर वर्षा जल संचय की व्यवस्था की जाएगी।