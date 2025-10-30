एकता दिवस परेड का नेतृत्व करेंगी राजस्थान मूल की आईपीएस अधिकारी सुमन

सुमन बनासकांठा जिले के दांता डिवीजन की सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत रहीं। उन्होंने दांता के आदिवासी क्षेत्र में एक दशक से अधिक समय से सामाजिक बहिष्कार झेल रहे 29 परिवारों की घर वापसी कराने में निर्णायक भूमिका निभाकर सुर्खियां बटोरीं। इसके लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ खुद संवाद किया। विश्वास बहाल करते हुए शांतिपूर्ण पुनर्वास सुनिश्चित किया। उनके प्रयासों से इन परिवारों को पुनर्निर्माण, आजीविका पुनर्स्थापन और प्रशासनिक सहायता भी मिली। कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक सनसनीखेज ऑनर किलिंग मामले का खुलासा किया। एक डबल मर्डर केस की जांच को गठित विशेष जांच दल का नेतृत्व किया।