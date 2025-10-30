एकता दिवस परेड का नेतृत्व करेंगी राजस्थान मूल की आईपीएस अधिकारी सुमन

Ahmedabad. सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर 31 अक्टूबर को नर्मदा जिले में स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास भव्य एकता परेड होगी। इस बार एकता परेड के नेतृत्व का गौरव राजस्थान मूल की गुजरात कैडर की आईपीएस अधिकारी सुमन नाला को मिला है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की तर्ज पर एकता परेड होगी। गुरुवार सुबह एकता परेड की रिहर्सल की गई जिसमें वे परेड का नेतृत्व करते नजर आईं।
राजस्थान के नागौर जिले की मेड़ता सिटी की मूल निवासी सुमन 2021 बैच की आईपीएस अफसर हैं। अभी तकनीक एवं एससीआरबी पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे झारखंड कैडर में थीं। इनके पति ओमप्रकाश जाट भी 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो फिलहाल अहमदाबाद जिला पुलिस अधीक्षक हैं।
राजस्थान की मेड़ता सिटी में एक साधारण परिवार में जन्मीं सुमन ने आईपीएस में चयन से पूर्व बिट्स-पिलानी से कंप्यूटर साइंस में बीई की डिग्री ली। उन्होंने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य किया। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में सहायक सुरक्षा आयुक्त और भारतीय रक्षा लेखा सेवा में भारतीय तटरक्षक के लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया। इन अनुभवों ने उन्हें प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, वित्त एवं प्रशासनिक प्रबंधन के क्षेत्रों में गहन दक्षता प्रदान की।
सुमन बनासकांठा जिले के दांता डिवीजन की सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत रहीं। उन्होंने दांता के आदिवासी क्षेत्र में एक दशक से अधिक समय से सामाजिक बहिष्कार झेल रहे 29 परिवारों की घर वापसी कराने में निर्णायक भूमिका निभाकर सुर्खियां बटोरीं। इसके लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ खुद संवाद किया। विश्वास बहाल करते हुए शांतिपूर्ण पुनर्वास सुनिश्चित किया। उनके प्रयासों से इन परिवारों को पुनर्निर्माण, आजीविका पुनर्स्थापन और प्रशासनिक सहायता भी मिली। कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक सनसनीखेज ऑनर किलिंग मामले का खुलासा किया। एक डबल मर्डर केस की जांच को गठित विशेष जांच दल का नेतृत्व किया।
