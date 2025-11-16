राजस्थान : जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, गुजरात के 6 लोगों की मौत, 12 घायल

मिनी टेम्पो क्षतिग्रस्त
हिम्मतनगर. शामलाजी. राजस्थान के जोधपुर जिले में जोधपुर-बालेसर हाइवे पर रविवार सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में गुजरात के 6 लोगों की मौत हो गई। अन्य 12 लोग जख्मी हो गए। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है।
मृतकों में साबरकांठा जिले की तलोद तहसील के पुंसरी गांव निवासी मिनी टेम्पो चालक प्रीतेश प्रजापति (23), केशा वाळंद (65), अरवल्ली जिले की धनसुरा तहसील के रुघनाथपुरा निवासी कृष्णा परमार (9), जीनल परमार (12), और सोनल परमार (39), सोनल की पुत्री नव्या (3) शामिल हैं। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैँ।
जानकारी के अनुसार, राजस्थान मेें जोधपुर-बालेसर हाइवे नं. 125 पर खारीबेड़ी के पास रविवार सुबह धुंध के कारण मिनी टेम्पो और ट्रक ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई। हादसे में साबरकांठा जिले की तलोद तहसील के पुंसरी गांव के दो और अरवल्ली जिले की धनसुरा तहसील के रुघनाथपुरा गांव के चार लोगों की मौत हुई। 12 से अधिक लोग घायल हैं। इसमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुंसरी गांव के सरपंच नरेंद्र पटेल ने टेलीफोन पर यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पुंसरी गांव निवासी प्रीतेश प्रजापति मिनी टेम्पो चला रहे थे। उनके साथ पुंसरी गांव में बस स्टैंड क्षेत्र में रहने वाले केशा वालंद भी थे। शनिवार शाम को वे अरवल्ली जिले की धनसुरा तहसील के रुघनाथपुरा गांव के श्रद्धालुओं के साथ राजस्थान के रामदेवरा दर्शन के लिए निकले थे। रविवार सुबह लगभग 5 बजे धुंध के कारण जोधपुर-जैसलमेर हाइवे नंबर 125 पर बालेसर के पास खारीबेड़ी में ट्रक ट्रेलर से टेम्पो की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मिनी टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक ट्रेलर पलट गया।
हादसे में रुघनाथपुरा निवासी कृष्णा परमार, जीनल परमार, सोनल परमार सहित, तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य घायलों को जोधपुर के अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्रीतेश प्रजापति, केशा वाळंद और नव्य सहित तीन अन्य ने दम तोड़ दिया। दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों का जोधपुर के मथुरादास क्षेत्र स्थित माथुर अस्पताल में भर्ती कराया है।
राजस्थान के बालेसर पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने पुंसरी गांव के सरपंच नरेंद्र पटेल से संपर्क किया। इसके बाद टेम्पो चालक प्रीतेश और एक अन्य मृतक केशा के परिजनों से संपर्क किया गया। एक टीम रविवार सुबह पुंसरी से रवाना की गई।
थानाधिकारी मूलसिंह भाटी ने बताया कि रुगनाथपुरा गांव निवासी कालूसिंह परमार के पांच बेटियां होने के बाद बेटा हुआ था। इस खुशी में जैसलमेर के रामदेवरा मंदिर में ध्वजा चढ़ाई जानी थी। इसके लिए कालूसिंह, पत्नी सोनल सहित परिवार के लोग शनिवार दोपहर रुगनाथपुरा गांव से रामदेवरा के लिए रवाना हुए थे।
