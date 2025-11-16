राजस्थान : जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, गुजरात के 6 लोगों की मौत, 12 घायल

जानकारी के अनुसार, राजस्थान मेें जोधपुर-बालेसर हाइवे नं. 125 पर खारीबेड़ी के पास रविवार सुबह धुंध के कारण मिनी टेम्पो और ट्रक ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई। हादसे में साबरकांठा जिले की तलोद तहसील के पुंसरी गांव के दो और अरवल्ली जिले की धनसुरा तहसील के रुघनाथपुरा गांव के चार लोगों की मौत हुई। 12 से अधिक लोग घायल हैं। इसमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुंसरी गांव के सरपंच नरेंद्र पटेल ने टेलीफोन पर यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पुंसरी गांव निवासी प्रीतेश प्रजापति मिनी टेम्पो चला रहे थे। उनके साथ पुंसरी गांव में बस स्टैंड क्षेत्र में रहने वाले केशा वालंद भी थे। शनिवार शाम को वे अरवल्ली जिले की धनसुरा तहसील के रुघनाथपुरा गांव के श्रद्धालुओं के साथ राजस्थान के रामदेवरा दर्शन के लिए निकले थे। रविवार सुबह लगभग 5 बजे धुंध के कारण जोधपुर-जैसलमेर हाइवे नंबर 125 पर बालेसर के पास खारीबेड़ी में ट्रक ट्रेलर से टेम्पो की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मिनी टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक ट्रेलर पलट गया।