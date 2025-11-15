Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

राजकोटः पति ने पत्नी को मारी गोली, खुद भी कर ली आत्महत्या

गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में भर्ती राजकोट. शहर के जामनगर रोड पर नागेश्वर के पास जैन मंदिर के निकट रहने वाले लालजी पढियार (42) ने भतीजे के साथ संबंध रखने वाली पत्नी को शनिवार सुबह गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। घटना में प्रौढ़ की मौके पर ही मौत हो गई। [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Nov 15, 2025

गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में भर्ती

राजकोट. शहर के जामनगर रोड पर नागेश्वर के पास जैन मंदिर के निकट रहने वाले लालजी पढियार (42) ने भतीजे के साथ संबंध रखने वाली पत्नी को शनिवार सुबह गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। घटना में प्रौढ़ की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस के अनुसार, महिला अपनी सहेली पूजा सोनी के साथ एक अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी थीं, तभी पति लालजी वहां पहुंचा। पहले हाथापाई हुई और फिर पति ने लाइसेंस वाली अपनी बंदूक से पत्नी पर गोली चला दी। गले में गोली लगने के बाद उन्होंने खुद को भी गोली मार कर आत्महत्या कर ली। इस कारण घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सूचना मिलते ही गांधीग्राम पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक एस.आर. मेघाणी और स्टाफ तथा पुलिस उपायुक्त राकेश देसाई, क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त जगदीश बांगरवा, सहायक पुलिस आयुक्त राधिका भाराई सहित उच्च पुलिस अधिकारी घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे। मृतक के शव को भी अस्पताल पहुंचाया गया।
प्रारंभिक जांच के अनुसार दंपत्ति की शादी को 18 वर्ष हो चुके थे और उनका 17 साल का पुत्र कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। लालजी गोंडल रोड पर दुकान चलाते थे और धार्मिक सेवाकार्य से भी जुड़े थे।
मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला का पारिवारिक भतीजे विशाल गोहेल के साथ संबंध था। इसी कारण पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। महिला डेढ़ महीने से पति से अलग अपनी सहेली पूजा के साथ एक अपार्टमेंट में रह रही थीं। लालजी ने कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह घर लौटने को तैयार नहीं थीं।
परिजनों ने खुलासा किया कि 4 अक्टूबर को लालजी ने पत्नी का पीछा किया और विशाल के साथ लव गार्डन में रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने मोबाइल में फोटो भी खींची थी। तभी से झगड़ा बढ़ गया था। उन्होंने मांग की कि महिला, उसकी सहेलियों और विशाल को सख्त सजा दी जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Nov 2025 09:50 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / राजकोटः पति ने पत्नी को मारी गोली, खुद भी कर ली आत्महत्या

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

राजकोट के पास 68 लाख की शराब जब्त, दो लोगों को पकड़ा

अहमदाबाद

सपने में आकर कहा…और महिला ने दोनों बेटों की दे दी बली, ससुर पर भी जानलेवा हमला

राष्ट्रीय

सड़कों और राजमार्गों की गुणवत्ता में कोताही बर्दाश्त नहीं : मुख्यमंत्री

Chief minister meeting
समाचार

पति की गुहार: पत्नी बिस्तर में भी कुत्ते को सुलाती है, मुझे डिवोर्स चाहिए

street dog
राष्ट्रीय

मच्छरों की उत्पत्ति को रोकने में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्यवाही, 616 को नोटिस

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.