राजकोट रेल मंडल ने रचा नया कीर्तिमान, पार्सल आय में पहली बार अर्जित किया 15 करोड़ का राजस्व

राजकोट. पश्चिम रेलवे के राजकोट रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पार्सल राजस्व के क्षेत्र में पहली बार 15 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर एक नया कीर्तिमान रचा।

राजकोट के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुनील कुमार मीना के अनुसार, मंडल ने इस अवधि में 15.05 करोड़ रुपए का पार्सल राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के 10.54 करोड़ रुपए की तुलना में 43.10% की वृद्धि दर्शाता है।

राजकोट मंडल द्वारा उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हुए 42 परिसंपत्तियों का पूर्ण उपयोग किया गया, जिससे परिचालन क्षमता में वृद्धि दर्ज की गई। इसमें पहली बार 24 टन क्षमता वाले 34 पार्सल वैन को जोड़कर संचालन किया गया। इनके माध्यम से 765.16 टन अतिरिक्त माल लदान किया गया, जिससे 66.09 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।