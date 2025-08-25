राजकोट : चोरी के पांच मामलों में फरार तीन आरोपी गिरफ्तार

राजकोट. जिले की गोंडल तहसील के आंबरडी गांव में एक दुकान और जामकंडोरणा में घर में चोरी सहित कुल पांच मामलों में फरार तीन आरोपियों को पुलिस ने भोजपरा गांव के पास से गिरफ्तार किया। तीनों सगे भाई हैं।

जानकारी के अनुसार, स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) के पुलिस निरीक्षक वी.वी. ओडेदरा के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक एच.सी. गोहिल, आर.वी. भीमाणी टीम के साथ गश्त पर थे।

इस दौरान गोंडल के आंबरडी गांव में दुकान और जामकंडोरणा में घर में चोरी के मामलों में फरार आरोपियों के गोंडल क्षेत्र में होने की सूचना मिली। एलसीबी की टीम ने गोंडल के पास निगरानी रखी और भोजपरा गांव के पास से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गोंडल निवासी विक्रम चारोलिया, रणजीत उर्फ करो चारोलिया और देवचंद उर्फ देवो चारोलिया शामिल हैं।

एलसीबी के अनुसार, आरोपी विक्रम के खिलाफ जूनागढ़, राजकोट ग्रामीण, पाटण, राजकोट शहर, अमरेली, अहमदाबाद, भावनगर, सुरेंद्रनगर सहित विभिन्न पुलिस स्टेशनों में वाहन चोरी और घरों में चोरी के 20 मामले दर्ज हैं।

रणजीत उर्फ करो के खिलाफ राजकोट, जूनागढ़, पाटण, राजकोट शहर, सुरेंद्रनगर, जामनगर, अहमदाबाद सहित विभिन्न पुलिस स्टेशनों में चोरी सहित 20 मामले और देवचंद उर्फ देवो के खिलाफ केशोद में चोरी का 1 मामला दर्ज है।