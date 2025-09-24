राजकोट : बेकाबू डंपर की टक्कर से बिजली के तीन खंभे गिरे, गरबा मंडप टूटा

राजकोट. शहर के जामनगर रोड पर स्थित मन्हरपुर-1 गांव में बुधवार सुबह एक बड़ी जानलेवा दुर्घटना टल गई। तेज रफ्तार से आ रहे एक डंपर ने बिजली के तीन खंभों को गिरा दिया। इस कारण बिजली के खंभे गरबा मंडप पर गिरने से गरबा मंडप भी टूट गया।
जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह जामनगर रोड पर मन्हरपुर-1 में बिना नंबर प्लेट का एक डंपर तेज रफ्तार से आ रहा था। चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया। डंपर की टक्कर से बिजली के तीन खंभे गिर गए। इस दौरान, बिजली के खंभे के पास गरबा का आयोजन हो रहा था। खंभा गिरने से गरबा मंडप भी टूट गया। इस कारण गांव के लोगों में भगदड़ मच गई।
इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। सूचना मिलने पर यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन का स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचा। इस दुर्घटना से गांव वालों में भारी रोष फैल गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि डंपर चालक को हिरासत में लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।