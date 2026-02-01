राजकोट : हादसे में तीन युवक-युवती की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

राजकोट. जिले में जेतपुर के पास स्थित जेतलसर जंक्शन रेलवे ओवरब्रिज पर रविवार तड़के एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसे देखकर मानो पत्थर दिल इंसानों का भी दिल कांप उठे।

तेज रफ्तार से जा रही कार ओवरब्रिज पर डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके दो टुकड़े हो गए। हादसे में युवक-युवती की मौके पर और एक युवक की अस्पताल में मौत हुई। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भयानक रही होगी।

इस दर्दनाक हादसे में मुस्कान बगड़ा और अरुण वाला नाम की युवती-युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उनके साथ यात्रा कर रहे अन्य मित्र - अमित परमार और जयदीप चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। खून से लथपथ हालत में पड़े दोनों घायल युवकों को तत्काल इलाज के लिए जूनागढ़ के अस्पताल पहुंचाया गया।