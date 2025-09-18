राजकोट : कंटेनर पलटने से दो लोगों की मौत, 3 घायल

राजकोट. शहर के 150 फीट रिंग रोड पर कंटेनर पलटने से इसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई। सुरेंद्र और अजय को अस्पताल ले जाया गया, चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल तीन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया।
जानकारी के अनुसार, 150 फीट रिंग रोड के एक व्यस्त इलाके से गुजरते समय तेज रफ्तार कंटेनर पलट गया। घटना बुधवार को हुई। इसमें चालक और सह-चालक सवार थे। हादसे के दौरान उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। हादसे के कारण घटनास्थल पर यातायात जाम हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने कंटेनर को सीधा करने और शवों को निकालने का काम शुरू कर दिया। यातायात पुलिस ने सड़क पर वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की। व्यस्त इलाका होने के कारण यातायात जाम हुआ।
पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक टीम तैनात की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, संभवतया कंटेनर के चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया, इस कारण कंटेनर पलट गया।
इस घटना ने राजकोट के 150 फीट रिंग रोड पर बढ़ते हादसों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यस्त यातायात और वाहनों की तेज रफ्तार के कारण जोखिम बढ़ जाता है। हाल ही में यहां बसों और अन्य वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं में कुछ लोगों की मौत हुई। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय करने की मांग की है।