Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

राजकोट : कंटेनर पलटने से दो लोगों की मौत, 3 घायल

150 फीट रिंग रोड पर भीषण हादसा, घटनास्थल पर यातायात जाम राजकोट. शहर के 150 फीट रिंग रोड पर कंटेनर पलटने से इसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई। सुरेंद्र और अजय को अस्पताल ले जाया गया, चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल तीन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया।जानकारी [&hellip;]

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Sep 18, 2025

150 फीट रिंग रोड पर भीषण हादसा, घटनास्थल पर यातायात जाम

राजकोट. शहर के 150 फीट रिंग रोड पर कंटेनर पलटने से इसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई। सुरेंद्र और अजय को अस्पताल ले जाया गया, चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल तीन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया।
जानकारी के अनुसार, 150 फीट रिंग रोड के एक व्यस्त इलाके से गुजरते समय तेज रफ्तार कंटेनर पलट गया। घटना बुधवार को हुई। इसमें चालक और सह-चालक सवार थे। हादसे के दौरान उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। हादसे के कारण घटनास्थल पर यातायात जाम हो गया।

पुलिस-अग्निशमन विभाग ने की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने कंटेनर को सीधा करने और शवों को निकालने का काम शुरू कर दिया। यातायात पुलिस ने सड़क पर वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की। व्यस्त इलाका होने के कारण यातायात जाम हुआ।
पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक टीम तैनात की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, संभवतया कंटेनर के चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया, इस कारण कंटेनर पलट गया।

इलाके में बढ़ रहे हादसे

इस घटना ने राजकोट के 150 फीट रिंग रोड पर बढ़ते हादसों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यस्त यातायात और वाहनों की तेज रफ्तार के कारण जोखिम बढ़ जाता है। हाल ही में यहां बसों और अन्य वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं में कुछ लोगों की मौत हुई। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय करने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Sept 2025 10:21 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / राजकोट : कंटेनर पलटने से दो लोगों की मौत, 3 घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.