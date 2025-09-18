राजकोट : कंटेनर पलटने से दो लोगों की मौत, 3 घायल

राजकोट. शहर के 150 फीट रिंग रोड पर कंटेनर पलटने से इसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई। सुरेंद्र और अजय को अस्पताल ले जाया गया, चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल तीन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया।

जानकारी के अनुसार, 150 फीट रिंग रोड के एक व्यस्त इलाके से गुजरते समय तेज रफ्तार कंटेनर पलट गया। घटना बुधवार को हुई। इसमें चालक और सह-चालक सवार थे। हादसे के दौरान उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। हादसे के कारण घटनास्थल पर यातायात जाम हो गया।