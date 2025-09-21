गरबा के बीच 22 सितंबर से खोखरा, नागरवेल में होगा रामलीला का मंचन

Ahmedabad. नवरात्र में गरबा अहमदाबाद और गुजरात की पहचान हैं, हालांकि सोमवार से शुरू हो रहे नवरात्र से लेकर दशहरा तक शहर में 10 दिनों तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जीवन की लीला (रामलीला) का भी मंचन किया जाएगा।
शहर के नागरवेल हनुमान मंदिर के पास और खोखरा में मद्रासी मंदिर के सामने रेलवे कोलोनी में सोमवार से रामलीला का मंचन होगा। बारिश को देखते हुए खोखरा में रामलीला के मंचन के लिए वॉटरप्रूफ पांडाल तैयार किया है।
विजया दशमी महोत्सव समिति नागरवेल के पदाधिकारी राजेन्द्र सिंह ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। नौ दिनों तक रामलीला के मंचन के बाद दसवें दिन दशहरा को भी धूमधाम से मनाया जाएगा। नागरवेल में 58 सालों से रामलीला का आयोजन हो रहा है।
शहर के खोखरा रेलवे कोलोनी में बीते 64 साल से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष 65वें साल में भी रामलीला की जाएगी। श्री भालकेश्वर सेवा समिति ट्रस्ट के दशहरा महोत्सव मंडल के अध्यक्ष चरण सिंह राजपूत ने बताया कि इस साल साणंद से श्री ठाकुर प्रचार मंडल, श्री ठाकुर प्रसाद बलदेवप्रसाद मंडली को रामलीला के मंचन के लिए बुलाया गया है। 22 सितंबर से लेकर एक सितंबर तक रामलीला का मंचन होगा और दो अक्टूबर को विजयादशमी महोत्सव (दशहरा) भी धूमधाम से मनाया जाएगा। 1962 से यहां रामलीला होती आ रही है। बारिश को देखते हुए रामलीला के मंच को वॉटर प्रूफ बनाया गया है। रात आठ से 12.30 बजे तक रामलीला का मंचन होगा।
रामलीला के दौरान विभिन्न दिनों पर अलग-अलग प्रसंगों का मंचन होगा। इसमें 22 सितंबर को नारद मोह और रावण जन्म का मंचन किया गया। 23 सितंबर को राम जन्म व मुनि आगमन, 24 सितंबर को नगर दर्शन व धनुष भंग का मंचन होगा। 25 सितंबर को राम विवाह व दशरथ प्रतिज्ञा, 26 सितंबर को चित्रकूट निवास व दशरथ मरण, 27 सितंबर को भरत मनावन व पंचवटी निवास, 28 सितंबर को खर-दूषण वध व सीताहरण, 29 सितंबर को राम-सुग्रीव मित्रता व बाली वध का मंचन होगा। 30 सितंबर को लंका दहन, रामेश्वर स्थापना व अंगद पैज का मंचन होगा। 1 अक्टूबर को लक्ष्मण शक्ति, कुंभकर्ण, मेघनाथ वध, हनुमान पाताल विजय के प्रसंग का मंचन होगा। 2 अक्टूबर को रावण वध के साथ हर्षोल्लास से विजयादशमी महोत्सव मनाया जाएगा। आतिशबाजी भी होगी।