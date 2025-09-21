गरबा के बीच 22 सितंबर से खोखरा, नागरवेल में होगा रामलीला का मंचन

रामलीला के दौरान विभिन्न दिनों पर अलग-अलग प्रसंगों का मंचन होगा। इसमें 22 सितंबर को नारद मोह और रावण जन्म का मंचन किया गया। 23 सितंबर को राम जन्म व मुनि आगमन, 24 सितंबर को नगर दर्शन व धनुष भंग का मंचन होगा। 25 सितंबर को राम विवाह व दशरथ प्रतिज्ञा, 26 सितंबर को चित्रकूट निवास व दशरथ मरण, 27 सितंबर को भरत मनावन व पंचवटी निवास, 28 सितंबर को खर-दूषण वध व सीताहरण, 29 सितंबर को राम-सुग्रीव मित्रता व बाली वध का मंचन होगा। 30 सितंबर को लंका दहन, रामेश्वर स्थापना व अंगद पैज का मंचन होगा। 1 अक्टूबर को लक्ष्मण शक्ति, कुंभकर्ण, मेघनाथ वध, हनुमान पाताल विजय के प्रसंग का मंचन होगा। 2 अक्टूबर को रावण वध के साथ हर्षोल्लास से विजयादशमी महोत्सव मनाया जाएगा। आतिशबाजी भी होगी।