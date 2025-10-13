रामोल पुलिस ने 50 लाख की नकदी साथ दो को पकड़ा

Ahmedabad. शहर के रामोल थाने की पुलिस ने सीटीएम एक्सप्रेस हाईवे पर वाहन जांच के दौरान रविवार को दो लोगों को 50 लाख की बेहिसाबी नकदी के साथ पकड़ा है। संतोषजनक जवाब नहीं दे पाने के चलते इन्हें गिरफ्तार कर लिया। नकदी के संबंध में आयकर विभाग को सूचना दी है। फिलहाल दोनों आरोपी जमानत पर हैं।
पीएसआई आर बी रबारी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी मूलरूप से उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं। इनमें एक का नाम दीपक कुमार कश्यप (32) है। दूसरे का नाम रवि कुमार लोधा (35) है। दोनों ही फिलहाल ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। बाइक टैक्सी चलाते हैंं। वाहन जांच के दौरान बस में सफर कर रहे इन दोनों लोगों के पास से 50 लाख नकद मिले।
पूछताछ में इन्होंने बताया कि वे इसे मुंबई से एक सरिता चौहान नाम की महिला से लेकर आए हैं। इसे जयपुर पहुंचाना था। इसके लिए उन्हें अच्छा कमीशन मिलना था। ये दिल्ली से सरिता की भेजी टिकट पर विमान से मुंबई गए थे और बस से जयपुर जा रहे थे।
