रामोल पुलिस ने 50 लाख की नकदी साथ दो को पकड़ा

पीएसआई आर बी रबारी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी मूलरूप से उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं। इनमें एक का नाम दीपक कुमार कश्यप (32) है। दूसरे का नाम रवि कुमार लोधा (35) है। दोनों ही फिलहाल ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। बाइक टैक्सी चलाते हैंं। वाहन जांच के दौरान बस में सफर कर रहे इन दोनों लोगों के पास से 50 लाख नकद मिले।