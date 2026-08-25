अहमदाबाद में आरएसएस की प्रांतीय समन्वय बैठक में सरकार से संवाद

अहमदाबाद. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की दो दिवसीय प्रांतीय समन्वय बैठक मंगलवार को शहर के मणिनगर स्थित डॉ. हेडगेवार भवन में शुरू हुई। बैठक में संघ के विभिन्न अनुषांगिक संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के संबंधित विभागों के मंत्रियों के साथ संवाद किया। इस दौरान संगठनों से जुड़े मौजूदा मुद्दों, जमीनी समस्याओं और उनके समाधान को लेकर चर्चा हुई।

आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार की मौजूदगी में हुई बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, संगठन महामंत्री रत्नाकर, राज्य सरकार की ओर से मंत्री जीतू वाघाणी, ऋषिकेश पटेल, कनु देसाई और प्रफुल पानशेरिया सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बुधवार को उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है।