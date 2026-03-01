भौगोलिक दृष्टि से गुजरात की पुन: रचना करेगा आरएसएस, होंगे तीन संभाग

संघ अपने शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहा है। इसके तहत कई आयोजन देशभर में हो रहे हैं। जिसमें अब तक 36 हजार से ज्यादा हिंदू सम्मेलन, गृह संपर्क अभियान भी शामिल हैं। गृह संपर्क अभियान के तहत सभी जाति, धर्म के लोगों के घरों में संपर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात राज्य में 1610 दैनिक शाखा लगती हैं। 1270 साप्ताहिक मिलन तथा 1133 संघ मंडली हैं। इन शाखाओं में 60 फीसदी विद्यार्थी और 40 फीसदी व्यावसायिक शाखाए हैं। राज्य में 2688 सेवा कार्य चल रहे हैं।