साबरकांठा : हथियारों से हमला कर अज्ञात व्यक्तियों ने की महंत की हत्या

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Oct 28, 2025

ईडर तहसील के रेवास क्षेत्र स्थित प्राचीन महाकाली मंदिर में घटना

हिम्मतनगर. साबरकांठा जिले की ईडर तहसील के रेवास क्षेत्र में स्थित प्राचीन महाकाली मंदिर में सोमवार देर रात अज्ञात व्यक्तियों ने हथियारों से हमला कर सो रहे महंत पूर्णेश्वर महाराज की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मंगलवार सुबह ईडर पुलिस, एफएसएल टीम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। महंत का शव पोस्टमार्टम के लिए ईडर के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।
जानकारी के अनुसार, रेवास के महाकाली मंदिर में रहकर महंत पूर्णेश्वर महाराज पिछले काफी समय से सेवा-पूजा कर रहे थे। यह मंदिर इस क्षेत्र का एक प्राचीन धार्मिक स्थल माना जाता है। सोमवार रात जब वे सो रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे नींद में ही उनका निधन हो गया।
मंगलवार सुबह पता लगने पर आसपास के क्षेत्रों के लोग मंदिर पहुंचे, उन्होंने महंत की हालत देखकर तुरंत ईडर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही ईडर पुलिस के साथ एफएसएल, एसओजी और एलसीबी की टीम मंदिर पहुंची। पूरे परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया गया। महंत का शव पोस्टमार्टम के लिए ईडर के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।
रेवास में झींझवा रोड स्थित महाकाली मंदिर ज्ञानेश्वर आश्रम में सेवा पूजा करने वाले पुजारी ज्ञानानंद भागवतानंद सरस्वती ने मंगलवार को ईडर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक सी.जी. राठौड़ ने मामला दर्ज कर कार्रवाई आरंभ की।

धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की मांग

साबरकांठा जिले के कई धार्मिक स्थलों पर सेवा कर रहे पुजारी, साधु और महंतों ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई। साथ ही सरकार से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की मांग की।

