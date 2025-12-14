साबरमती-दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच क्रिसमस स्पेशल ट्रेन 22 से

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे की ओर से क्रिसमस और नववर्ष के दौरान यात्रियों की बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती-दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच विशेष किराए पर क्रिसमस स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।
जानकारी के अनुसार, साबरमती-दिल्ली सराय रोहिल्ला क्रिसमस स्पेशल (ट्रेन नं. 04061) 22, 25, 28 और 31 दिसंबर को साबरमती से सुबह 5.15 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन रात 11.30 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। इसी तरह, दिल्ली सराय रोहिल्ला-साबरमती क्रिसमस स्पेशल (ट्रेन नं. 04062) 21, 24, 27 और 30 दिसंबर को दिल्ली सराय रोहिल्ला से सुबह 8.10 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रात 12.30 बजे साबरमती पहुंचेगी।
मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर-जयपुर, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, गुडगांव एवं दिल्ली कैंट स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन एसी I-टियर एसी 2-टियर एवं एसी 3-टियर, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। ट्रेन नं. 04061 की बुकिंग रविवार 14 दिसंबर से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू हुई।
