8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

साबरमती जेल की सुरक्षा पर सवाल: हाइ सिक्युरिटी बैरेक से मिले दो मोबाइल फोन

-राणीप थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी, जेल में तलाशी लेने वाली टीम के कार्य पर भी उठे सवाल, कड़़े पहरे में बंद गैंगस्टर गोस्वामी की बैरेक से मिला आइफोन, व अन्य मोबाइल

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 08, 2026

Sabarmati Jail

साबरमती सेंट्रल जेल।

Ahmedabad. राज्य की सबसे सुरक्षित जेलों में मानी जाने वाली साबरमती सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर सवाल उठने वाली घटना सामने आई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साबरमती जेल की हाइ सिक्युरिटी बैरेक से एक नहीं बल्कि दो मोबाइल फोन मिले हैं। इसमें भी एक आइफोन है, जबकि दूसरा कीपैड वाला सादा मोबाइल फोन है। यह मोबाइल फोन गैंगस्टर विशाल गोस्वामी की बैरेक से बरामद हुए हैं।

इस संबंध में राणीप थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। साबरमती जेल की तलाशी स्क्वॉड के प्रभारी मोहसिनखान पठान ने प्राथमिकी दर्ज कराई। एफआइआर के तहत 7 जनवरी को सुबह 10.05 से 10.40 के दौरान साबरमती जेल के पुरानी जेल परिसर में हाइ सिक्युरिटी बैरेक में खोली नंबर-1 से यह मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इसमें एक आइफोन, एक सादा मोबाइल फोन शामिल है। मोबाइल फोन के चार्जर, चार्जिंग केबल, एक टूटा सिमकार्ड और एक चालू सिमकार्ड भी बरामद हुआ है।

तलाशी के दौरान कैदी के शंकास्पद व्यवहार पर हुई शंका

एफआइआर के तहत तलाशी स्क्वॉड की टीम छह जनवरी को रुटीन तलाशी अभियान की प्रक्रिया कर रही थी। इस दौरान साबरमती जेल की पुरानी जेल परिसर में स्थित हाइ सिक्योरिटी बैरेक में खोली नंबर एक में बंद कैदी (गैंगस्टर) विशाल गोस्वामी का शंकास्पद व्यवहार लगा। ऊपरी तौर पर देखने पर कुछ नहीं लगा लेकिन शंका होने के चलते विशाल गोस्वामी को उस बैरेक से निकाल कर उसकी बैरेक सील कर दी और उसे अन्य बैरेक में रखा। उसके बाद सात जनवरी की सुबह उसकी बैरेक में जांच की गई। तलाशी टीम की ओर से जांच करने पर गोस्वामी की खोली नंबर 1 की छत की सीमेंट प्लाई टूटी नजर आई। उसमें डिब्बा मिला, जिसे खोलने पर उसके अंदर से दो फोन , चार्जिंग केबल, सिमकार्ड,चार्जर मिले। एक आइफोन था।

गोस्वामी के साथ अन्य कैदियों के भी उपयोग की शंका

साबरमती जेल की ऊंची चार दीवारी के बीच हाइ सिक्युरिटी बैरेक में दो मोबाइल फोन कैसे पहुंचे यह जांच का विषय है। आशंका है कि गोस्वामी ही नहीं हाइ सिक्युरिटी बैरेकों में बंद और कैदियों ने भी इन मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया हो सकता है। इसकी जांच होने पर कई अहम खुलासे हो सकते हैं। इसके चलते इस संबंध में राणीप थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

जेल मैन्युअल के हिसाब से होगी कार्रवाई

साबरमती जेल के प्रभारी जेल अधीक्षक एवं डिप्टी जेलर जे.एम.चावडा ने बताया कि विशाल गोस्वामी के बैरेक से फोन मिलने पर जांच के लिए राणीप थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई है। वह कब से फोन यूज कर रहा था, उसकी जांच होगी। इस संबंध में जेल की अंदरूनी प्रक्रिया के तहत भी खाटला प्रक्रिया की कार्रवाई की जाएगी। उसकी बाहरी लोगों से मुलाकात, फोन पर बातचीत सहित अन्य सुविधाएं भी बंद हो सकती हैं इसलिए उसका बैरेक बदल दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

08 Jan 2026 09:33 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / साबरमती जेल की सुरक्षा पर सवाल: हाइ सिक्युरिटी बैरेक से मिले दो मोबाइल फोन

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: मनपा की बुलडोजर कार्रवाई, 111 किमी के रास्ते किए चौड़े

AMC
समाचार

Gujarat: इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए की रिक्त सीटों पर प्रवेश को 10 जनवरी तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म

ACPC
अहमदाबाद

Gujarat: दिसंबर में 20 फीसदी दुपहिया, 29% बढ़ी कारों की बिक्री

AI Photo
अहमदाबाद

जीपी स्मैश पहल: 10 माह में सोशल मीडिया पर मिलीं 1163 शिकायतों का किया निपटारा

GP SMASH Team of Gujarat Police
अहमदाबाद

जीजीआई कैंटोनमेंट स्कूल में नवीनीकृत विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.