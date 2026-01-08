साबरमती जेल की सुरक्षा पर सवाल: हाइ सिक्युरिटी बैरेक से मिले दो मोबाइल फोन

एफआइआर के तहत तलाशी स्क्वॉड की टीम छह जनवरी को रुटीन तलाशी अभियान की प्रक्रिया कर रही थी। इस दौरान साबरमती जेल की पुरानी जेल परिसर में स्थित हाइ सिक्योरिटी बैरेक में खोली नंबर एक में बंद कैदी (गैंगस्टर) विशाल गोस्वामी का शंकास्पद व्यवहार लगा। ऊपरी तौर पर देखने पर कुछ नहीं लगा लेकिन शंका होने के चलते विशाल गोस्वामी को उस बैरेक से निकाल कर उसकी बैरेक सील कर दी और उसे अन्य बैरेक में रखा। उसके बाद सात जनवरी की सुबह उसकी बैरेक में जांच की गई। तलाशी टीम की ओर से जांच करने पर गोस्वामी की खोली नंबर 1 की छत की सीमेंट प्लाई टूटी नजर आई। उसमें डिब्बा मिला, जिसे खोलने पर उसके अंदर से दो फोन , चार्जिंग केबल, सिमकार्ड,चार्जर मिले। एक आइफोन था।