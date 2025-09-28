साबरमती-पटना, राजकोट-बरौनी व उधना-जयनगर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

अहमदाबाद. वडोदरा. राजकोट. पश्चिम रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा तथा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विशेष किराए पर त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय किया गया है।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार साबरमती-पटना स्पेशल ट्रेन (नं. 09427) 1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को साबरमती से शाम 610 बजे प्रस्थान करेगी और शुक्रवार को रात 1 बजे पटना पहुंचेगी। इसी प्रकार, पटना-साबरमती स्पेशल ट्रेन (नं. 09428) 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को पटना से सुबह 4.40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 9.55 बजे साबरमती पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, मारवाड़, अजमेर, जयपुर, गांधी नगर जयपुर, दौसा, भरतपुर, अछनेरा, ईदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, मिर्ज़ापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा और दानापुर स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी -3 टियर कोच होंगे।
राजकोट-बरौनी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (नं. 09569) 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को राजकोट से शाम 5 बजे प्रस्थान करेगी और शनिवार को सुबह 5 बजे बरौनी पहुंचेगी। इसी प्रकार, बरौनी-राजकोट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (नं. 09570) 4 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को बरौनी से दोपहर 2.40 बजे प्रस्थान करेगी और सोमवार को सुबह 4.40 बजे राजकोट पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में वांकानेर, सुरेंद्रनगर, चांदलोडिया बी केबिन, महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधी नगर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर और शाहपुर पटोरी स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी -2 टियर और एसी -3 टियर कोच होंगे।
उधना-जयनगर स्पेशल ट्रेन (नं. 09151) 30 सितंबर मंगलवार को उधना से सुबह 6.45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 9.30 बजे जयनगर पहुंचेगी। इसी प्रकार, जयनगर-उधना स्पेशल ट्रेन (नं. 09152) 1 अक्टूबर बुधवार को जयनगर से रात 11 बजे प्रस्थान करेगी और शुक्रवार को शाम 5.45 बजे उधना पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, उज्जैन, शुजालपुर, संत हिरदाराम नगर, बीना, कटनी मुरवारा, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग