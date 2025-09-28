बीसीसीआई की एपेक्स कमेटी में सदस्य चुने गए सौराष्ट्र के जयदेव शाह

अहमदाबाद. सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (एससीए) के अध्यक्ष और पूर्व रणजी क्रिकेटर जयदेव शाह ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में अपनी एंट्री कर ली है। वे अब बोर्ड के एपेक्स सदस्य होंगे, जो राज्य एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करेंगे।

वे बोर्ड के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनकी नियुक्ति आगामी तीन वर्षों के लिए की गई है। रविवार को मुंबई में वार्षिक आम सभा (एजीएम) में उन्हें एपेक्स कमेटी का सदस्य चुना गया।

इस काउंसिल में पांच पदाधिकारियों के अलावा चार एपेक्स सदस्य होते हैं। इनमें राज्य एसोसिएशन का प्रतिनिधि, पूर्व महिला क्रिकेटर, पूर्व पुरुष क्रिकेटर और एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) का प्रतिनिधि होता है। पूरे देश से राज्य एसोसिएशन की ओर से जयदेव शाह का चयन सौराष्ट्र क्रिकेट के लिए गौरव की बात है।