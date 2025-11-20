बीएलओ के रूप में कार्यरत स्कूल के प्राचार्य का दिल का दौरा, निधन

आणंद. खेड़ा जिले में नवापुरा प्राथमिक स्कूल में प्राचार्य रमेश परमार (55) का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे बीएलओ के रूप में कार्यरत थे। परिजनों का आरोप है कि बीएलओ की ड्यूटी का अत्यधिक बोझ और लगातार यात्रा करने के कारण उनकी मौत हुई। परिजनों के मुताबिक पिछले पखवाड़े से बीएलओ की जिम्मेदारी के कारण वे लगातार तनाव में थे और रात-रात भर जागकर काम करना पड़ता था।उन्होंने बताया कि रमेश बुधवार देर रात तक मतदाता सूची सुधार का काम करके घर लौटे थे। थकान और काम के दबाव के चलते उन्होंने खाना भी नहीं खाया और सो गए, लेकिन वे सुबह उठे ही नहीं। परिजनों ने उन्हें तुरंत बायड के एक निजी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने बताया कि रमेश की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई।