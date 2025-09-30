सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में 3 अक्टूबर से शुरू होगी ऑफलाइन पढ़ाई

शहर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से स्कूल को 10वीं, 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर मंगलवार को डीईओ कार्यालय के निरीक्षकों की टीम ने स्कूल का दौरा किया। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं कि नहीं ये कार्यरत हैं या नहीं उसकी जांच की।डीईओ सूत्रों के तहत स्कूल में हुई घटना के बाद से दो निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। ये निरीक्षक स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होने के बाद भी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे।