सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में 3 अक्टूबर से शुरू होगी ऑफलाइन पढ़ाई

Ahmedabad. शहर के खोखरा इलाके में 19 अगस्त की दोपहर को सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल के 10वीं के छात्र की हत्या के बाद से बंद चल रही स्कूल की ऑफलाइन पढ़ाई तीन अक्टूबर से शुरू होगी।पहले चरण में 10वीं और 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होगी। उसके बाद चरणबद्ध रूप से अन्य कक्षाओं की ऑफलाइन पढ़ाई को शुरू कराया जाएगा।
शहर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से स्कूल को 10वीं, 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर मंगलवार को डीईओ कार्यालय के निरीक्षकों की टीम ने स्कूल का दौरा किया। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं कि नहीं ये कार्यरत हैं या नहीं उसकी जांच की।डीईओ सूत्रों के तहत स्कूल में हुई घटना के बाद से दो निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। ये निरीक्षक स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होने के बाद भी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे।
ज्ञात हो कि घटना के बाद से ही स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई बंद है। कई अभिभावकों ने स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था व अन्य व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। जिसके चलते स्कूल में तब से ऑनलाइन पढ़ाई ही कराई जा रही है। इस व्यवस्था के चलते बच्चों की विशेषरूप से 10 वीं, 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों की पढ़ाई ज्यादा प्रभावित होने की बात कहते हुए अभिभावकों के एक समूह ने डीईओ से स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कराने की मांग की थी।
डीईओ रोहित चौधरी ने संवाददाताओं को बताया कि स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कराने से पहले सुरक्षा के लिए लॉबी में 60 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 22 सिक्युरिटी गार्ड की तैनाती की गई है। सभी फ्लोर पर मेडिकल किट रखी गई है। पहले दिन विद्यार्थी मृतक छात्र को श्रद्धांजलि देंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे बच्चों, शिक्षकों और स्टाफ को अवगत कराया जाएगा। निरीक्षकों की टीम ने व्यवस्था को लेकर जांच भी की है।
