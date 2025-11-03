अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह के छह सदस्य गिरफ्तार

प्राथमिक जांच में सामने आया कि ये सभी छह सदस्य डिजिटल अरेस्ट, फाइनेंशियल फ्रोड, पार्टटाइम जॉब दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े हैं। इन्होंने आर्थिक लाभ के लिए लखतर एपीएमसी में एक कंपनी रजिस्टर कराई और दुकान शुरू की। उस दुकान की आड़ में इन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाए, जिसकी जानकारी साइबर ठग गिरोह के सदस्यों से साझा की, जिससे उन बैंक अकाउंटों में देशभर के लोगों से होने वाली साइबर ठगी के पैसे जमा होते थे। ये आरोपी उस ठगी की जमा हुई राशि को बैंक खाते से चेक के जरिए, एटीएम के जरिए और ऑनलाइन एप के जरिए निकाल लेते थे। उसके बाद उसे क्रिप्टो करेंसी में परिवर्तित करके और नकदी के रूप में दुबई में बैठे सिंडीकेट के मुख्य आरोपियों को भेज देते थे। इसके लिए इन्हें कमीशन मिलता था।