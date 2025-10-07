एसएमसी ने विशाला सर्कल से 4 आरोपियों को एमड्री ड्रग्स साथ पकड़ा

जांच में सामने आया कि ये आरोपी वडोदरा से एमडी ड्रग्स को लाकर अहमदाबाद में बेचते थे। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी उबेदअहमद अंसारी है। अली हसन और मो.साहिल उसके साथी हैं। अहमदाबाद में ये अशरफ शेख के जरिए नशे का कारोबार करते थे। इस मामले में वडोदरा शहर के गोरवा इलाके में रहने वाले सैयद बद्रू नाम के व्यक्ति से एमडी ड्रग्स को लेकर आते थे। वह इनका मुख्य सप्लायर है। इसके अलावा इकबाल फाटक उसका साझेदार है। अहमदाबाद के गोमतीपुर निवासी हुसैन बटका नाम का ाआरोपी भी इनसे जुड़ा है, वह फरार चल रहा है। यह मुख्य रूप से गांजा का सप्लायर है, लेकिन इनके साथ भी जुड़े होने की बात सामने आ रही है। इसके विरुद्ध 16 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। स्टेट मॉनीटरिंग सेल ने एफआईआर दर्ज करते हुए फरार आरोपियों की तलाश शुरू की है।