एसएमसी ने विशाला सर्कल से 4 आरोपियों को एमड्री ड्रग्स साथ पकड़ा

Ahmedabad. स्टेट मॉनीटरिंग सेल (एसएमसी) ने नशे का कारोबार करने वालों पर शिकंजा सकते हुए मंगलवार को विशाला सर्कल के पास से चार लोगों को पकड़ा है। उनके पास से 15 लाख रुपए कीमत की मेफेड्रॉन (एमडी) ड्रग्स बरामद की है। एक ऑटो रिक्शा, पांच मोबाइल फोन बरामद हुए हं। अन्य तीन आरोपी फरार हैं।
एसएमसी के तहत सूचना के आधार पर उन्होंने अहमदाबाद के विशाला सर्कल से नारोल जाने वाले रोड पर शास्त्री ब्रिज के पास नजर रखी। वहां से एक ऑटो रिक्शा में चार लोगों को पकड़ा है। उनके पास से 148 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है। पकड़े गए चार आरोपियों में से तीन वडोदरा के हैं और एक अहमदाबाद का है। वडोदरा जिले के त्रिकोण सर्कल पर आजबाडी मिल के पास रहने वाला उबेदअहमद अंसारी, वडोदरा शहर कारोडिया रमेशनगर निवासी अलीहसन सैयद, और वडोदरा शहर तालफळिया वाडी निवासी मो.साहिल मलेक को पकड़ा है। अहमदाबाद वटवा सैयदवाडी निवासी अशरफ शेख को भी पकड़ा है।
जांच में सामने आया कि ये आरोपी वडोदरा से एमडी ड्रग्स को लाकर अहमदाबाद में बेचते थे। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी उबेदअहमद अंसारी है। अली हसन और मो.साहिल उसके साथी हैं। अहमदाबाद में ये अशरफ शेख के जरिए नशे का कारोबार करते थे। इस मामले में वडोदरा शहर के गोरवा इलाके में रहने वाले सैयद बद्रू नाम के व्यक्ति से एमडी ड्रग्स को लेकर आते थे। वह इनका मुख्य सप्लायर है। इसके अलावा इकबाल फाटक उसका साझेदार है। अहमदाबाद के गोमतीपुर निवासी हुसैन बटका नाम का ाआरोपी भी इनसे जुड़ा है, वह फरार चल रहा है। यह मुख्य रूप से गांजा का सप्लायर है, लेकिन इनके साथ भी जुड़े होने की बात सामने आ रही है। इसके विरुद्ध 16 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। स्टेट मॉनीटरिंग सेल ने एफआईआर दर्ज करते हुए फरार आरोपियों की तलाश शुरू की है।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग