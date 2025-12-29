एसएमसी की बोपल-शेला रोड पर दबिश, 15 लाख का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त

पकड़े गए आरोपियों में वस्त्रापुर में संगठन सोसाइटी निवासी रवि मारकना, जजेज बंगला रोड पर अक्षरधाम अपार्टमेंट निवासी दर्शन पारेख और गांधीनगर के अडालज में रीवा कॉलोनी निवासी राहुल भदौरिया शामिल हैं।फरार आरोपियों में साउथ बोपल में बिनोरी ग्रेसिया निवासी चिन्मय उर्फ लालो सोनी और बोपल-शेला रोड स्थित एपलवुड्स विलास निवासी अर्चित अग्रवाल शामिल हैं। अर्चित मुख्य सप्लायर है, जबकि चिन्मय उसका पार्टनर है। ये दोनों मिलकर अवैध रूप से हाइड्रोपोनिक गांजा की बिक्री करते हैं।