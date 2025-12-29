29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

एसएमसी की बोपल-शेला रोड पर दबिश, 15 लाख का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त

-तीन आरोपी गिरफ्तार, सप्लाई करने वाले दो अन्य फरार

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 29, 2025

SMC Gujarat

Ahmedabad. स्टेट मॉनीटरिंग सेल (एसएमसी) की टीम ने नए साल से पहले 29 दिसंबर को अहमदाबाद शहर से सटे बोपल-शेला रोड पर एपलवुड्स विलास के पास दबिश देकर 15 लाख का 432 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया वहीं दो आरोपी फरार हैं। पुलिस ने इनके पास से तीन मोबाइल फोन, एक दुपहिया वाहन जब्त किया।

पकड़े गए आरोपियों में वस्त्रापुर में संगठन सोसाइटी निवासी रवि मारकना, जजेज बंगला रोड पर अक्षरधाम अपार्टमेंट निवासी दर्शन पारेख और गांधीनगर के अडालज में रीवा कॉलोनी निवासी राहुल भदौरिया शामिल हैं।फरार आरोपियों में साउथ बोपल में बिनोरी ग्रेसिया निवासी चिन्मय उर्फ लालो सोनी और बोपल-शेला रोड स्थित एपलवुड्स विलास निवासी अर्चित अग्रवाल शामिल हैं। अर्चित मुख्य सप्लायर है, जबकि चिन्मय उसका पार्टनर है। ये दोनों मिलकर अवैध रूप से हाइड्रोपोनिक गांजा की बिक्री करते हैं।

एसएमसी ने दर्ज की प्राथमिकी

एसएमसी के तहत टीम को सूचना मिली थी कि बोपल-शेला रोड पर स्थित एपलवुड्स विलास में हाइड्रोपोनिक गांजा (हाइड्रो वीड) की अवैध रूप से बिक्री की जा रही है। इस सूचना के आधार पर एक टीम ने 29 दिसंबर को यहां पर दबिश दी। तीन लोगों को पकड़ा। हालांकि दोनों ही मुख्य सप्लायर पकड़ में नहीं आए। इस संबंध में स्टेट मॉनीटरिंग सेल ने ही प्राथमिकी दर्ज की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

29 Dec 2025 09:09 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / एसएमसी की बोपल-शेला रोड पर दबिश, 15 लाख का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

वडोदरा मंडल : बाजवा-अहमदाबाद सेक्शन पर स्वदेशी कवच 4.0 सिस्टम लागू

अहमदाबाद

इएनटी सर्जन डॉ. ठक्कर को आइएमए डॉ ए के एन सिन्हा राष्ट्रीय पुरस्कार

समाचार

स्कूली बच्चों को फास्ट फूड-जंकफूड से दूर रखने को अहमदाबाद डीइओ की पहल

Ahmedabad city News
अहमदाबाद

Gujarat: भाजपा के नए संगठन में एक व्यक्ति-एक पद के नियम की अनदेखी

Kamlam
अहमदाबाद

मलेरिया के मामलों में 97% की कमी, जल्द मलेरिया मुक्त होगा भारत: शाह

Amit Shah in ahmedabad
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.