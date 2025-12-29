एसएमसी की बोपल-शेला रोड पर दबिश, 15 लाख का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त

Ahmedabad. स्टेट मॉनीटरिंग सेल (एसएमसी) की टीम ने नए साल से पहले 29 दिसंबर को अहमदाबाद शहर से सटे बोपल-शेला रोड पर एपलवुड्स विलास के पास दबिश देकर 15 लाख का 432 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया वहीं दो आरोपी फरार हैं। पुलिस ने इनके पास से तीन मोबाइल फोन, एक दुपहिया वाहन जब्त किया।
पकड़े गए आरोपियों में वस्त्रापुर में संगठन सोसाइटी निवासी रवि मारकना, जजेज बंगला रोड पर अक्षरधाम अपार्टमेंट निवासी दर्शन पारेख और गांधीनगर के अडालज में रीवा कॉलोनी निवासी राहुल भदौरिया शामिल हैं।फरार आरोपियों में साउथ बोपल में बिनोरी ग्रेसिया निवासी चिन्मय उर्फ लालो सोनी और बोपल-शेला रोड स्थित एपलवुड्स विलास निवासी अर्चित अग्रवाल शामिल हैं। अर्चित मुख्य सप्लायर है, जबकि चिन्मय उसका पार्टनर है। ये दोनों मिलकर अवैध रूप से हाइड्रोपोनिक गांजा की बिक्री करते हैं।
एसएमसी के तहत टीम को सूचना मिली थी कि बोपल-शेला रोड पर स्थित एपलवुड्स विलास में हाइड्रोपोनिक गांजा (हाइड्रो वीड) की अवैध रूप से बिक्री की जा रही है। इस सूचना के आधार पर एक टीम ने 29 दिसंबर को यहां पर दबिश दी। तीन लोगों को पकड़ा। हालांकि दोनों ही मुख्य सप्लायर पकड़ में नहीं आए। इस संबंध में स्टेट मॉनीटरिंग सेल ने ही प्राथमिकी दर्ज की।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग