शंखनाद के साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ, 72 घंटे का अखंड ॐकार जाप आरंभ

प्रभास पाटण. प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में गुरुवार से शंखनाद के साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पर्व के तहत सोमनाथ महादेव के समक्ष 72 घंटे के अखंड ॐकार जाप मंत्रोच्चार का शुभारंभ भी हुआ।
केंद्रीय संस्कृृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में गगनभेदी शंखनाद, भगवान शिव को प्रिय तालवाद्य डमरू के नाद तथा अखंड ॐकार की गूंज के साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आरंभ किया गया। इस अवसर पर गुजरात के कृषि मंत्री जीतू वाघाणी, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा एवं जूनागढ़ के सांसद राजेश चुडासमा ने भी शंखनाद किया।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत गुजरात भर से सोमनाथ पहुंचे 2500 ऋषि कुमारों की ओर से 72 घंटे तक अखंड ॐकार नाद गूंजेगा। इसके प्रथम सत्र का भव्य रूप से आरंभ हुआ। सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात सहित देशभर के शिवालयों में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत ॐकार जाप का पाठ किया गया। पवित्र अग्नि की साक्षी में शंखनाद, डमरू के नाद और ऋषि कुमारों की ओर से निरंतर उच्चारित पवित्र ॐकार नाद से समग्र वातावरण आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हो गया। ऋषि कुमारों के साथ इस पवित्र ॐकार नाद में श्रद्धालु भी भावपूर्वक सहभागी बने।
