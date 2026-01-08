शंखनाद के साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ, 72 घंटे का अखंड ॐकार जाप आरंभ

प्रभास पाटण. प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में गुरुवार से शंखनाद के साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पर्व के तहत सोमनाथ महादेव के समक्ष 72 घंटे के अखंड ॐकार जाप मंत्रोच्चार का शुभारंभ भी हुआ।

केंद्रीय संस्कृृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में गगनभेदी शंखनाद, भगवान शिव को प्रिय तालवाद्य डमरू के नाद तथा अखंड ॐकार की गूंज के साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आरंभ किया गया। इस अवसर पर गुजरात के कृषि मंत्री जीतू वाघाणी, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा एवं जूनागढ़ के सांसद राजेश चुडासमा ने भी शंखनाद किया।