रफ्तार का कहर: अहमदाबाद, गांधीनगर में दो वाहन हादसों में दो की मौत, छह जख्मी

चिलोडा पुलिस के अनुसार यह एक्सीडेंट 9 नवंबर की रात मोटा चिलोडा-दहेगाम रोड पर केशव होटल के पास हुआ। सामने से आई बेकाबू कार ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। फिर एक अन्य वाहन को भी टक्कर मारी। टक्कर के चलते ऑटो रिक्शा पलट गई। ऑटो में सवार आठ लोगों में से पांच व्यक्ति चोटिल हो गए, जबकि पूनम ठाकोर नाम की एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंध में गांधीनगर मगोडी गाम निवासी पंकज ठाकोर (35) ने कार चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें बताया कि टक्कर मारने के बाद कार चालक फरार हो गया। उसकी कार में विदेशी शराब की आधी बोतल भी बरामद हुई है। आशंका है कि कार चालक नशे में था। पंकज और उसके गांव के आठ लोग नौ नवंबर की रात को लेकावाडा गाम में आलू की फसल के लिए बीज काटने जा रहे थे। ऑटो पंकज चला रहा था। कार के ऑटो को टक्कर मारने के चलते ऑटो में सवार महेन्द्र, मुन्नीबेन, लीलाबेन, अर्जुन, शैलेष को चोट आई है। कई को फ्रेक्चर हुआ है। इन्हें 108 एंबुलेंस की मदद से गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। जबकि पूनमबेन की मौके पर ही मौत हो गई।