दुर्घटनाओं में तिल्ली की चोट आम, एक ही अस्पताल में 15 वर्ष में 47 की तिल्ली निकाली

डॉ. शाह ने बताया कि उनके 15 वर्षों के अनुभव में 500 से अधिक मरीज तिल्ली की चोट के साथ अस्पताल आए। इनमें से 80 फीसदी मरीज समय पर अस्पताल पहुंचे और इनमें से 90 से 95 फीसदी को दवाओं, निगरानी या ऑपरेशन के माध्यम से बचा लिया गया। अब तक 47 लोगों तिल्ली निकालनी पड़ी है, जो काफी गंभीर स्थिति में थीं। 5-10 फीसदी मामलों में गंभीर चोट या देर से आने के कारण मरीजों की मृत्यु हुई। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में तिल्ली की चोट अक्सर वाहन के स्टीयरिंग, स्कूटर या साइकिल हैंडल, रिक्शा के हैंडल से पेट पर चोट लगने से होती है। ऐसे में किसी भी चोट को हल्के में न लें और तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए ताकि गोल्डन ऑवर में उपचार से जीवन बचाया जा सके। एल.जी. अस्पताल में रोजाना 40-50 ओपीडी मरीजों में से 5-10 को भर्ती करना पड़ता है। इनमें महीनेभर में 15-20 मरीज तिल्ली की चोट के साथ पाए जाते हैं।