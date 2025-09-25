Gujarat: गांधीनगर के बहियल गांव में पथराव, आगजनी, 60 लोगों को पकड़ा

अहमदाबाद. गांधीनगर जिले की दहेगाम तहसील के बहियल गांव में बुधवार देर रात पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 60 लोगों को हिरासत में लिया है।
गांधीनगर के पुलिस अधीक्षक रवि तेजा वासम शेट्टी ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि आज कल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है। उसके विरुद्ध में बहियल गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने एक स्टेटस रखने की लोगों से अपील की थी।
इस अपील में एक समुदाय के विरुद्ध में एक शब्द प्रयोग किया था, जिसको लेकर समुदाय विशेष के लोग भड़क गए। ये सभी रात को इकट्ठा हो गए और उन्होंने पथराव किया।उन्होंने बताया कि यह घटना बुधवार रात 11 बजे बहियल गांव में हुई। समुदाय विशेष के लोगों ने इकट्ठा होकर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की दुकान से सामान बाहर निकाला और सामान को आग लगा दी। उसके बाद इन लोगों ने अन्य समुदाय के लोगों पर पथराव भी शुरू कर दिया। पथराव में दो-तीन लोगों को चोट आई है। दो-तीन दुकानों को भी भीड़ ने आग लगा दी। इसके चलते आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 307, 436 और बीएनएस की धारा 109 के तहत दहेगाम थाने में मामला दर्ज किया जा रहा है।
इस मामले में अब तक 60 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। अन्य 20 लोगों की पहचान भी कर ली है जिन्हें जल्द पकड़ा जाएगा।
एएसपी आयुष जैन ने संवाददाताओं को बताया कि दहेगाम पुलिस थाना क्षेत्र के बहियल गांव में बुधवार रात को दो समुदायों के बीच पथराव हुआ। इसका मुख्य कारण सोशल मीडिया पर की गई थी पोस्ट थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 60 से ज्यादा को हिरासत में लिया है। चार दुकानों में आग लगाई गई है, वहीं 4 से 5 वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। फिलहाल परिस्थिति काबू में है। गांव में 200 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं वहीं सुरक्षा कर्मचारियों भी लगाए गए हैं। दो एसआरपी की कंपनी तैनात की गई हैं।