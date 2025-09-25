Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

Gujarat: गांधीनगर के बहियल गांव में पथराव, आगजनी, 60 लोगों को पकड़ा

-सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड के विरुद्ध स्टेटस की अपील, भड़के समुदाय विशेष के लोगों ने किया पथराव, आगजनी, लूटपाट

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Sep 25, 2025

Gandhinagar

अहमदाबाद. गांधीनगर जिले की दहेगाम तहसील के बहियल गांव में बुधवार देर रात पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 60 लोगों को हिरासत में लिया है।

गांधीनगर के पुलिस अधीक्षक रवि तेजा वासम शेट्टी ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि आज कल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है। उसके विरुद्ध में बहियल गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने एक स्टेटस रखने की लोगों से अपील की थी।

इस अपील में एक समुदाय के विरुद्ध में एक शब्द प्रयोग किया था, जिसको लेकर समुदाय विशेष के लोग भड़क गए। ये सभी रात को इकट्ठा हो गए और उन्होंने पथराव किया।उन्होंने बताया कि यह घटना बुधवार रात 11 बजे बहियल गांव में हुई। समुदाय विशेष के लोगों ने इकट्ठा होकर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की दुकान से सामान बाहर निकाला और सामान को आग लगा दी। उसके बाद इन लोगों ने अन्य समुदाय के लोगों पर पथराव भी शुरू कर दिया। पथराव में दो-तीन लोगों को चोट आई है। दो-तीन दुकानों को भी भीड़ ने आग लगा दी। इसके चलते आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 307, 436 और बीएनएस की धारा 109 के तहत दहेगाम थाने में मामला दर्ज किया जा रहा है।

इस मामले में अब तक 60 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। अन्य 20 लोगों की पहचान भी कर ली है जिन्हें जल्द पकड़ा जाएगा।

परिस्थिति काबू में, एसआरपी की 2 कंपनी तैनात

एएसपी आयुष जैन ने संवाददाताओं को बताया कि दहेगाम पुलिस थाना क्षेत्र के बहियल गांव में बुधवार रात को दो समुदायों के बीच पथराव हुआ। इसका मुख्य कारण सोशल मीडिया पर की गई थी पोस्ट थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 60 से ज्यादा को हिरासत में लिया है। चार दुकानों में आग लगाई गई है, वहीं 4 से 5 वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। फिलहाल परिस्थिति काबू में है। गांव में 200 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं वहीं सुरक्षा कर्मचारियों भी लगाए गए हैं। दो एसआरपी की कंपनी तैनात की गई हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

25 Sept 2025 10:59 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Gujarat: गांधीनगर के बहियल गांव में पथराव, आगजनी, 60 लोगों को पकड़ा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.