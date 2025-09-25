Gujarat: गांधीनगर के बहियल गांव में पथराव, आगजनी, 60 लोगों को पकड़ा

इस अपील में एक समुदाय के विरुद्ध में एक शब्द प्रयोग किया था, जिसको लेकर समुदाय विशेष के लोग भड़क गए। ये सभी रात को इकट्ठा हो गए और उन्होंने पथराव किया।उन्होंने बताया कि यह घटना बुधवार रात 11 बजे बहियल गांव में हुई। समुदाय विशेष के लोगों ने इकट्ठा होकर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की दुकान से सामान बाहर निकाला और सामान को आग लगा दी। उसके बाद इन लोगों ने अन्य समुदाय के लोगों पर पथराव भी शुरू कर दिया। पथराव में दो-तीन लोगों को चोट आई है। दो-तीन दुकानों को भी भीड़ ने आग लगा दी। इसके चलते आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 307, 436 और बीएनएस की धारा 109 के तहत दहेगाम थाने में मामला दर्ज किया जा रहा है।