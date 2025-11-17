जीटीयू में बीते साल का पेपर पूछे जाने पर छात्र संगठनों का हल्लाबोल

परिषद की मांग है कि पेपर में मॉरेटर सिस्टम लागू की जाए और इस मामले में जो दोषी है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मॉडरेटर सिस्टम से विद्यार्थियों के साथ होने वाली इस प्रकार की गंभीर लापरवाही को रोकने में मदद मिलेगी और प्रश्न पत्र का क्रॉस वैरिफिकेशन हो सकेगा। इस मामले में यदि योग्य कदम नहीं उठाए गए तो आगामी समय में परिषद उग्र प्रदर्शन करेगी।उधर दूसरी ओर एनएसयूआई की ओर से भी इस मामले में विवि में हल्ला बोल कर जिम्मेदार प्राध्यापक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छात्र नेताओं ने कहा कि यदि विवि ने जिम्मेदार प्राध्यापक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं की तो छात्र संगठन दो सप्ताह बाद उग्र प्रदर्शन करेगा।