गुजरात में सडन डेथ में से हार्ट अटैक से 97 फीसदी मौत

अहमदाबाद शहर के सोला सिविल अस्पताल में गर्मी के बीच एक सप्ताह में ही डेंगू के नौ मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अन्य बीमारियों के मरीजों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले एक सप्ताह के दौरान अस्पताल की ओपीडी में कुल 12 हजार 362 मरीज उपचार के लिए पहुंचे, जबकि 1 हजार 261 मरीजों को विभिन्न बीमारियों के चलते भर्ती किया गया।सोला सिविल अस्पताल के अनुसार डेंगू के 163 संदिग्ध मरीजों की जांच की गई, जिनमें से 9 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं मलेरिया के 621 संदिग्ध मरीजों की जांच की गई, जिनमें 8 मरीज पॉजिटिव पाए गए। चिकनगुनिया के 8 संदिग्ध मरीजों में से 2 मरीज संक्रमित मिले। इसके अलावा गर्मी और दूषित पानी के कारण पेट संबंधी बीमारियों के मामलों में भी वृद्धि दर्ज की गई। अस्पताल में एक्यूट डायरियल डिजीज के 20 मरीज, बैसिलरी डिसेंट्री के 18 मरीज तथा वायरल हेपेटाइटिस-ए के 3 मरीज सामने आए। वहीं वायरल हेपेटाइटिस-ई के 2 मरीज तथा टायफाइड के 3 मरीज भी दर्ज किए गए।