Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

सुरेन्द्रनगर: दो कारों की भिड़ंत में एक कार बनी आग का गोला, आठ की मौत

-लखतर-वढवाण हाईवे हुई घटना, मृतकों में आठ सदस्य रिश्तेेदार, एक पुरुष, पांच महिला, दो बच्चे शामिल

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Aug 17, 2025

Car accident

Ahmedabad. राजकोट. जामनगर. सुरेंद्रनगर जिले के लखतर-वढवाण हाईवे पर झमर व देदादरा गांव के बीच रविवार दोपहर को एक भीषण वाहन हादसा हो गया। दो कारों की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत के बाद एक कार सड़क से नीचे उतर गई। उसमें आग लग गई और वह देखते ही देखते आग का गोला बन गई। इस भयानक हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई। ये सभी आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सुरेन्द्रनगर की लखपत तहसील के कठू गांव और भावनगर व जामनगर के रहने वाले थे। सभी एक ही कार में सवार थे। इनमें एक पुरुष, पांच महिलाएं और दो बच्चे शामिल है। इन सभी की जिंदा जलने से मौत हो गई।

कार से निकलने का नहीं मिला मौका

स्थानीय लोगों के अनुसार ये वाहन दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि टक्कर के तुरंत बाद एक कार में आग भड़क उठी। आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, जिससे सभी कार में ही जिंदा जल गए। मृतकों के शव इतने झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सुरेन्द्रनगर अस्पताल भेजा गया है।

हाईवे पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम

घटना की सूचना मिलते ही तुरंत 108 की एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड की टीमें और वढवाण पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायरब्रिगे, पुलिस और 108 की टीम ने मिलकर शवों को बाहर निकाला। इस घटना के कारण हाईवे पर कुछ समय के लिए लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। पुलिस ने ट्रैफिक जाम को खुलवाया।

मृतकों की सूची

1-मीनाबा राणा (49)2-कैलाशबा चुड़ास्मा (55)

3-राजेश्रीबा राणा (47)4-दिव्याबा जाड़ेजा (32)

5-नीताबा जाड़ेजा (53)6-प्रतिपाल सिंह चुड़ास्मा (35)

7-दिव्यश्री चुड़ास्मा (10 माह)8-रिद्धिबा चुड़ास्मा (13)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

17 Aug 2025 09:27 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / सुरेन्द्रनगर: दो कारों की भिड़ंत में एक कार बनी आग का गोला, आठ की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.