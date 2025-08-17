सुरेन्द्रनगर: दो कारों की भिड़ंत में एक कार बनी आग का गोला, आठ की मौत

Ahmedabad. राजकोट. जामनगर. सुरेंद्रनगर जिले के लखतर-वढवाण हाईवे पर झमर व देदादरा गांव के बीच रविवार दोपहर को एक भीषण वाहन हादसा हो गया। दो कारों की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत के बाद एक कार सड़क से नीचे उतर गई। उसमें आग लग गई और वह देखते ही देखते आग का गोला बन गई। इस भयानक हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई। ये सभी आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सुरेन्द्रनगर की लखपत तहसील के कठू गांव और भावनगर व जामनगर के रहने वाले थे। सभी एक ही कार में सवार थे। इनमें एक पुरुष, पांच महिलाएं और दो बच्चे शामिल है। इन सभी की जिंदा जलने से मौत हो गई।
स्थानीय लोगों के अनुसार ये वाहन दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि टक्कर के तुरंत बाद एक कार में आग भड़क उठी। आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, जिससे सभी कार में ही जिंदा जल गए। मृतकों के शव इतने झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सुरेन्द्रनगर अस्पताल भेजा गया है।
घटना की सूचना मिलते ही तुरंत 108 की एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड की टीमें और वढवाण पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायरब्रिगे, पुलिस और 108 की टीम ने मिलकर शवों को बाहर निकाला। इस घटना के कारण हाईवे पर कुछ समय के लिए लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। पुलिस ने ट्रैफिक जाम को खुलवाया।
1-मीनाबा राणा (49)2-कैलाशबा चुड़ास्मा (55)
3-राजेश्रीबा राणा (47)4-दिव्याबा जाड़ेजा (32)
5-नीताबा जाड़ेजा (53)6-प्रतिपाल सिंह चुड़ास्मा (35)
7-दिव्यश्री चुड़ास्मा (10 माह)8-रिद्धिबा चुड़ास्मा (13)