सुरेन्द्रनगर: दो कारों की भिड़ंत में एक कार बनी आग का गोला, आठ की मौत

Ahmedabad. राजकोट. जामनगर. सुरेंद्रनगर जिले के लखतर-वढवाण हाईवे पर झमर व देदादरा गांव के बीच रविवार दोपहर को एक भीषण वाहन हादसा हो गया। दो कारों की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत के बाद एक कार सड़क से नीचे उतर गई। उसमें आग लग गई और वह देखते ही देखते आग का गोला बन गई। इस भयानक हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई। ये सभी आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सुरेन्द्रनगर की लखपत तहसील के कठू गांव और भावनगर व जामनगर के रहने वाले थे। सभी एक ही कार में सवार थे। इनमें एक पुरुष, पांच महिलाएं और दो बच्चे शामिल है। इन सभी की जिंदा जलने से मौत हो गई।