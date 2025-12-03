गुजरात में देश का पहला चीता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर हो रहा है तैयार, शेर के साथ बाघों का भी बनेगा घर

गुजरात बीते डेढ़ दशक में वन्यजीवों और यायावर पक्षियों के लिए सुरक्षित राज्य के रूप में उभरा है। पक्षी जीवन के क्षेत्र में भी गुजरात ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2024 में राज्य के विभिन्न जल प्लावित क्षेत्रों में 18 से 20 लाख यायावर पक्षियों का आगमन हुआ। अहमदाबाद के पास थोळ पक्षी अभयारण्य में 2010 में 31380 पक्षी दर्ज हुए थे जो 2024 में बढ़कर 1.11 लाख से अधिक हो गए। वहीं अहमदाबाद जिले में नल सरोवर अभयारण्य में 2010 में 1.31 लाख पक्षी दर्ज हुए थे जो 2024 में बढ़कर 3.62 लाख से अधिक हो गए। गत 14 वर्षों में थोळ और नल सरोवर में क्रमशः 355 और 276 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2024 में 680 डॉल्फिन और 7672 जंगली गदहे (घुड़खर) दर्ज किए गए।