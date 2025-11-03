Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

दोहरे मौसम के चलते बढ़े खांसी बुखार के मरीज, एंटीबायोटिक दवाइयों की खपत बढ़ी

चिकित्सक से सलाह लिए बिना नहीं लेनी चाहिए कोई दवाई

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Nov 03, 2025

file photo

Ahmedabad: गुजरात भर में बदले मौसम के मिजाज से इन दिनों दिन और रात के तापमान में काफी अंतर हो गया है। रात और दिन के तापमान में लगभग 10 डिग्री या उससे अधिक का अंतर होने के चलते सूखी खांसी, बुखार, सर्दी के केस बढ़ रहे हैं।चिकित्सकों की मानें तो एक सप्ताह पूर्व की तुलना में इन दिनों इन बीमारियों के 20 से 25 फीसदी तक मरीज बढ़े हैं। इसके चलते एंटीबायोटिक दवाइयों की खपत भी बढ़ गई है।

अहमदाबाद के सीनियर फिजिशियन डॉ. प्रवीण गर्ग ने बताया कि तापमान में उतार चढ़ाव के चलते वायरल संंबंधी मरीजों में पिछले कुछ दिनों से वृद्धि हुई है। हाल में लोगों को सबसे अधिक परेशानी का कारण सूखी खांसी है। लंबी चलने वाली इस खांसी पर दवाइयों का भी जल्द प्रभाव नहीं होता है। इसके अलावा बुखार, जुकाम, सर्दी, चक्कर, घबराहट जैसे केस बढ़े हैं। पिछले एक सप्ताह की तुलना में इन दिनों जो मरीज आ रहे हैं, 20 से 25 फीसदी मरीज इन बीमारियों के ही हैं।

चिकित्सक से परामर्श के बाद ही लें दवाई

डॉ. गर्ग ने बताया कि अनेक लोग ऐसे हैं, जो खांसी या बुखार होने पर चिकित्सक से परामर्श लिए बिना ही दवाई ले लेते हैं। इस तरह का कदम कभी-कभी गलत साबित भी हो सकता है। इन दिनों बीमारी का शिकार हो रहे लोगों को बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। समय- समय पर गुनगुने पाने से कुल्ला करने और पौष्टिक भोजन लेने की भी उन्होंने सलाह दी है।

10 से 15 फीसदी तक बढ़ी एंटीबायोटिक दवाइयों की खपत

अहमदाबाद कैमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जशवंत पटेल ने बताया कि शहर में दोहरे मौसम के प्रभाव से लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में सामान्य एंटीबायोटिक दवाई और कफ सिरप की खपत लगभग 15 फीसदी तक बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इन दिनों कफ सिरप में लोगों का रुझान आयुर्वेदिक दवाइयों की ओर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सूखी खांसी में उपयोग के लिए आयुर्वेदिक में कई तरह की सिरप उपलब्ध हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

03 Nov 2025 10:57 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / दोहरे मौसम के चलते बढ़े खांसी बुखार के मरीज, एंटीबायोटिक दवाइयों की खपत बढ़ी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह के छह सदस्य गिरफ्तार

Cyber crime
अहमदाबाद

सीए इंटरमीडिएट, फाइनल परीक्षा में चमके राजस्थान मूल के विद्यार्थी

CA Final Toppers
अहमदाबाद

जयपुर मूल की कृति ने सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में देश में पाया दूसरा स्थान

kriti Sharma
अहमदाबाद

गुजरात के 70 फीसदी प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण: मुख्यमंत्री

CM visited saurastra
समाचार

Ahmedabad: बोडकदेव में बुजुर्ग दंपत्ती के घर में घुसकर 23 लाख लूटे

bodakdev
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.