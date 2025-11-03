दोहरे मौसम के चलते बढ़े खांसी बुखार के मरीज, एंटीबायोटिक दवाइयों की खपत बढ़ी

अहमदाबाद के सीनियर फिजिशियन डॉ. प्रवीण गर्ग ने बताया कि तापमान में उतार चढ़ाव के चलते वायरल संंबंधी मरीजों में पिछले कुछ दिनों से वृद्धि हुई है। हाल में लोगों को सबसे अधिक परेशानी का कारण सूखी खांसी है। लंबी चलने वाली इस खांसी पर दवाइयों का भी जल्द प्रभाव नहीं होता है। इसके अलावा बुखार, जुकाम, सर्दी, चक्कर, घबराहट जैसे केस बढ़े हैं। पिछले एक सप्ताह की तुलना में इन दिनों जो मरीज आ रहे हैं, 20 से 25 फीसदी मरीज इन बीमारियों के ही हैं।