रफ्तार का कहर: नारणपुरा और मेमनगर के पास एक्सीडेंट, दो की मौत

बी डिवीजन ट्रैफिक पुलिस के तहत थलतेज निकिता पार्क सोसाइटी निवासी वेदांत मोदी (20) उसके चचेरे भाई व्रज (18) के साथ हनुमान कैंप से दर्शन कर लौट रहा था। दुपहिया लेकर शनिवार रात करीब 11 बजे वह उस्मानपुरा अंडरपास होते हुए नारणपुरा में लाडली शोरूम के पास तीन रास्ते से गुजर रहा था। इसी समय एक सीएनजी गास्केट वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसके दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे दोनों नीचे गिर गए। दुपहिया वाहन चला रहे वेदांत के सिर में गंभीर चोट लग गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। सीएनजी गास्केट वाहन चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। इस संबंध में रविवार को वेदांत के पिता मौलिन मोदी (45) की शिकायत पर बी डिवीजन ट्रैफिक पुलिस ने गास्केट वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।