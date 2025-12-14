रफ्तार का कहर: नारणपुरा और मेमनगर के पास एक्सीडेंट, दो की मौत

Ahmedabad. शहर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही दो अलग-अलग मामलों में दो लोगों की मौत हो गई। एक घटना नारणपुरा क्षेत्र में हुई, जिसमें सीएनजी ले जाने वाले गास्केट वाहन ने दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे दुपहिया वाहन चालक की मौत हो गई। दूसरी घटना 132 फीट रिंग रोड पर मेमनगर वाळीनाथ चौक के पास हुई। एक डंपर ने दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे इस पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बी डिवीजन पुलिस ने इन दोनों ही मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर वाहन चालकों को पकड़ने की कवायद शुरू की है।
बी डिवीजन ट्रैफिक पुलिस के तहत थलतेज निकिता पार्क सोसाइटी निवासी वेदांत मोदी (20) उसके चचेरे भाई व्रज (18) के साथ हनुमान कैंप से दर्शन कर लौट रहा था। दुपहिया लेकर शनिवार रात करीब 11 बजे वह उस्मानपुरा अंडरपास होते हुए नारणपुरा में लाडली शोरूम के पास तीन रास्ते से गुजर रहा था। इसी समय एक सीएनजी गास्केट वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसके दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे दोनों नीचे गिर गए। दुपहिया वाहन चला रहे वेदांत के सिर में गंभीर चोट लग गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। सीएनजी गास्केट वाहन चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। इस संबंध में रविवार को वेदांत के पिता मौलिन मोदी (45) की शिकायत पर बी डिवीजन ट्रैफिक पुलिस ने गास्केट वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।
तेज रफ्तार वाहन के कहर की एक और घटना बी डिवीजन ट्रैफिक थाना क्षेत्र में ही 132 फीट रिंग रोड पर वाळीनाथ चौक के समीप शनिवार शाम सवा चार बजे के करीब हुई। एक डंपर चालक ने लापरवाही से डंपर चलाते हुए दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे दुपहिया सवार दंपत्ति नीचे गिर गया। डंपर का टायर महिला के सिर के ऊपर से होकर गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान चांदलोडिया वंदेमातरम टाउनशिप निवासी गायत्री प्रजापति (45) है। वे अपने पति मनोज प्रजापति के साथ दुपहिया वाहन से आंबावाडी स्थित एक अस्पताल में भर्ती उनके रिश्तेदार को देखकर घर लौट रही थीं। उस समय यह वाहन दुर्घटना हुई। पुलिस ने मनोज की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए मौके से फरार हुए डंपर चालक की तलाश शुरू की है।
