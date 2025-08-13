शहर में बढ़ते टाइफाइड एवं डेंगू के मरीजों ने बढ़ाई चिंता

अहमदाबाद शहर में इन दिनों जल जनित और मच्छर जनित रोगों का प्रकोप ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में पिछले नौ दिनों में ही जहां जल जनित रोगों के 500 से अधिक मरीज पहुंचे हैं वहीं मच्छर जनित रोगों के भी 125 मरीज सामने आए हैं।
अगस्त माह के नौ दिनों में सामने आए जल जनित मरीजों में सबसे अधिक 185 टाइफाइड के हैं। इसके अलावा पीलिया के 159, उल्टीदस्त के 156 और हैजा के चार मरीज दर्ज हुए हैं।
हैजा के ये चार मरीज रामोल-हाथीजण, सरखेज, बेहरामपुरा, शाहीबाग वार्ड में सामने आए हैं। इस अवधि में मच्छर जनित रोगों के सामने आए मरीजों में सबसे अधिक 71 डेंगू के हैं। मलेरिया के 37 व फाल्सीफेरम के 17 मरीज दर्ज हुए हैं।
महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शहर में रोगों की आशंका पर नौ दिन में रक्त के 26975 नमूने लेकर जांच को भेजे गए। डेंगू की जांच के लिए भी 2201 सेंपल सिरम के नमूने लिए गए। इनमें से 71 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहर में प्रभावित इलाकों से लिए गए 2059 पानी के नमूनों में से 19 की रिपोर्ट अनफिट रही। क्लोरीन के करीब 15 हजार टेस्ट में से 92 में क्लोरीन की मात्रा नहीं मिली। जल जनित और मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण के लिए शहर में कीटनाशक के छिड़काव के साथ-साथ फॉगिंग भी की जा रही है।