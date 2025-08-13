शहर में बढ़ते टाइफाइड एवं डेंगू के मरीजों ने बढ़ाई चिंता

महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शहर में रोगों की आशंका पर नौ दिन में रक्त के 26975 नमूने लेकर जांच को भेजे गए। डेंगू की जांच के लिए भी 2201 सेंपल सिरम के नमूने लिए गए। इनमें से 71 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहर में प्रभावित इलाकों से लिए गए 2059 पानी के नमूनों में से 19 की रिपोर्ट अनफिट रही। क्लोरीन के करीब 15 हजार टेस्ट में से 92 में क्लोरीन की मात्रा नहीं मिली। जल जनित और मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण के लिए शहर में कीटनाशक के छिड़काव के साथ-साथ फॉगिंग भी की जा रही है।